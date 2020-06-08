虎牙直播被点名 官方回应：广告已下线

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虎牙直播被点名 官方回应：广告已下线

2020-06-08 19:01 · 稿源：站长之家

对于6月8日今日虎牙直播等直播平台被央视官方点名一事，虎牙直播回应称报道中提及的未成年人消费投诉，平台已核实情况并完成退款。

虎牙直播 (2)

今天早前，央视报道虎牙等直播平台在今年年初免费上网课渠道，首先弹出的却是各种网游的兴趣选项，学习栏目被放在最后，要进行网络学习，先要浏览大量游戏、交友信息;所谓的免费网课页面中，也有大量精心包装的游戏广告。学生在上网课时却玩起网游，其中一名初中生花三万多元购买了虎牙直播平台上的游戏装备和打赏。

虎牙官方回应称：央视报道中提及的未成年人消费投诉，平台已核实情况并完成退款。虎牙平台坚决反对未成年人充值、消费、打赏，为呵护未成年人健康成长， 2019 年 9 月，根据国家网信办的指导，虎牙直播上线了“青少年模式”。在“青少年模式”下，平台精选了一批适合未成年人观看的优质内容，且无法进行充值打赏、购买兑换、弹幕评论、视频直播等互动性操作。

虎牙方面表示，业务初衷是为疫情期间方便用户学习上网课紧急推出的线上教育板块，并没有任何主动商业性推广的目的。由于上线时间紧张，部分产品功能也在持续改进中。针对央视报道中提到的品类商业元素，平台也进行了紧急修改，目前“一起学”板块的广告已下线。

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