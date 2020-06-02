泡泡玛特赴港上市：网红盲盒公司1年赚4.5亿元 毛利率高达64%

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泡泡玛特赴港上市：网红盲盒公司1年赚4.5亿元 毛利率高达64%

2020-06-02 22:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月2日 消息:做网红盲盒到底有多赚?泡泡玛特一年净赚4. 5 亿你敢信? 6 月 1 日，盲盒公司泡泡玛特向港交所递交的IPO招股书的显示，该公司2017- 2019 年营收和净利润持续攀升，三年营收分别为1. 58 亿元、5. 14 亿元和16. 83 亿元;净利润分别为 156 万元、 9952 万元和4. 51 亿毛利率从 2017 年的47.6%增至 2019 年的64.8%，赚钱速度堪比印钞机。

泡泡玛特曾在 2013 年- 2016 年连续 3 年亏损。在 2017 年登陆新三板后，在 2019 年 4 月，因考虑成本问题退市。

玩具、动漫、二次元 (2)

成立十年以来，该公司目前运营了 85 个IP，包括 12 个自有IP、 22 个独家IP及 51 个非独家IP。其中，最大自有IP品牌Molly在 2019 年卖出了4. 56 亿元。

截至目前，泡泡玛特已有 4 个IP产生的累计收入分别超过 1 亿元。公司预计将在 2020 年推出超过 30 个新IP。

据了解，泡泡玛特是一家夫妻店，副总裁杨涛为创始人董事长王宁的妻子。招股书显示，王宁持泡泡玛特56.33%的股票。该公司管理层人均年龄在 32 岁左右。

令人意想不到的是这家在成立之初只是一家玩具集合店的公司，会在引入盲盒玩法后大大刺激了消费者的复购并成为中国最大的潮流玩具品牌。

截止 2019 年底，泡泡玛特在国内 33 个一二线城市主流商圈开设了 114 家线下直营店，在 57 个城市开设了 825 个创新机器人商店。

有数据显示， 2019 年在盲盒上花费超过 2 万元的玩家已超过 20 万人，其中 95 后占了大多数。

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