天猫：618开售不到半天成交额已超去年全天

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息：今日，天猫公布数据称，618活动开售 10 小时成交额同比猛增50%，不到半天，成交额已超过去年全天。其中，美容彩妆、大家电、笔记本电脑、电动车等数十个行业的成交额全部同比翻倍。
天猫称，截至 10 点，已有苹果、耐克、海尔、美的、阿迪、华为、格力、巴黎欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻、OLAY、联想、奥克斯、西门子、SK-II、赫莲娜、荣耀、戴森等国内外品牌销售额突破 1 亿元。
此外，天猫 618 正式开售一分钟，天猫精灵智能家居成交额达 1 个亿。开场 1 小时 29 分，淘宝直播成交额达到 20 亿元，远超去年同期。活动开始的 5 小时内，iPhone在天猫的成交额超过 5 亿元。
据悉，今年天猫 618 期间，将有超过 300 个明星、 4 大卫视全部入局淘宝直播，同时， 600 位总裁也将上阵淘宝直播带货，同时将发放今年以来最大规模的现金消费券和补贴，预计金额超过 140 亿。今年天猫 618 将从 5 月 25 日零点开始商品预售， 6 月 1 日零点正式售卖，活动一直持续到 6 月 20 日。
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