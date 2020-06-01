中兴天机Axon11 SE 5G发布 支持四大运营商售价1998元起

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息：在今日下午的发布会上，中兴正式发布中兴天机Axon 11 SE 5G手机。据悉，这是国内首款支持四大运营商全频段全网通的5G双模手机。
屏幕方面，中兴天机Axon 11 SE 5G搭载了一块6. 53 英寸3.56mm挖孔全面屏，90.8%屏占比。
处理器方面，中兴天机Axon 11 SE 5G搭载了联发科天玑 800 主流高性能5G SoC芯片，采用7nm高集成度工艺，在Z-Booster 2. 0 全场景AI引擎的优化下，续航能力提升35%。
摄像方面，中兴天机Axon 11 SE 5G内置 4800 万高清AI四摄，支持4K30 帧高清视频拍摄，并提供主摄+ 120 度超广角的双路防抖功能。具体包括 4800 万+ 800 万+ 200 万+ 200 万像素。
此外，中兴天机Axon 11 SE 5G还配备了4000mAh大电池，支持18w快充。机身配有 9 个温度传感器，以及液冷等三重散热。并配备LPDDR 4X内存以及高性能闪存UFS2.1.
售价方面，6G+128G版本售价 1998 元，8G+128G版本售价 2298 元，8G+256G版本售价 2598 元。