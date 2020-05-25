董明珠谈自己好斗：不去斗就可能出来两个不良分子

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 董明珠最新资讯 > 正文

董明珠谈自己好斗：不去斗就可能出来两个不良分子

2020-05-25 13:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月25日 消息：今日，董明珠自媒体公布了董明珠在两会期间接受采访的纪要，当记者问及“为什么爱跟别人斗?”时，董明珠表示：“民生无小事，如果民生都没事了，我们国家就能和谐。有时候别人老觉得我这人总是跟自己斗，跟别人斗，老是过不去，但如果你不去斗争，那谁去斗争?不去和一个不良分子作斗争，就可能出来两个不良分子，然后社会就成了一个欺骗、诈骗的世界了。”

董明珠

被问及直播带货时，董明珠表示：“我在思考如何以新的模式来实现新的服务，我们格力说的新零售，不是单一的线上，也不是单一的线下，而是把线上线下结合起来。我觉得要引起重视的不是说线上带货带来的收益 ，而是未来线上的服务、线上的产品如何受到严格的监督，现在很多人说线上买东西便宜，因为便宜而去买，这几次直播我也在想，如何在直播中让用户觉得这不仅是简单、便利，更重要的产品的高质量。”

针对“网红经济”董明珠表示：“最近我看到网上有人说，现在的网红带货，这种销售是不可持续的，竟然有这种声音出来，为什么?如果你开这个店，你的产品好，你的服务好，可能大家图方便的话也会选择网红带货，无论什么时候，诚信是最重要，我觉得既然有了新的一个业态出现，国家首先要做的就是法律上的管控。”

网友热搜:

格力商城董明珠开车闯红灯闯红灯董明珠的最新消息格力百度百科雷军董明珠夫妻相格力手机开机画面曝光董明珠摔手机完整视频格力奥克斯专利侵权格力2代手机曝光格力单制冷空调价格
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM