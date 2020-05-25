董明珠谈自己好斗：不去斗就可能出来两个不良分子

站长之家(ChinaZ.com) 5月25日 消息：今日，董明珠自媒体公布了董明珠在两会期间接受采访的纪要，当记者问及“为什么爱跟别人斗?”时，董明珠表示：“民生无小事，如果民生都没事了，我们国家就能和谐。有时候别人老觉得我这人总是跟自己斗，跟别人斗，老是过不去，但如果你不去斗争，那谁去斗争?不去和一个不良分子作斗争，就可能出来两个不良分子，然后社会就成了一个欺骗、诈骗的世界了。”

被问及直播带货时，董明珠表示：“我在思考如何以新的模式来实现新的服务，我们格力说的新零售，不是单一的线上，也不是单一的线下，而是把线上线下结合起来。我觉得要引起重视的不是说线上带货带来的收益 ，而是未来线上的服务、线上的产品如何受到严格的监督，现在很多人说线上买东西便宜，因为便宜而去买，这几次直播我也在想，如何在直播中让用户觉得这不仅是简单、便利，更重要的产品的高质量。”

针对“网红经济”董明珠表示：“最近我看到网上有人说，现在的网红带货，这种销售是不可持续的，竟然有这种声音出来，为什么?如果你开这个店，你的产品好，你的服务好，可能大家图方便的话也会选择网红带货，无论什么时候，诚信是最重要，我觉得既然有了新的一个业态出现，国家首先要做的就是法律上的管控。”