拼多多2020Q1财报：营收65.41亿元 同比增长44%

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拼多多2020Q1财报：营收65.41亿元 同比增长44%

2020-05-22 19:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月22日 消息：今日，拼多多发布了截至 3 月 31 日的 2020 财年第一季度财报。财报显示，拼多多第一季度营收65. 41 亿元，同比增长44%。归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币41. 193 亿元(约合5. 818 亿美元)，而上年同期净亏损人民币18. 777 亿元。不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净亏损为人民币31. 696 亿元(约合4. 476 亿美元)，而上年同期净亏损人民币13. 791 亿元。

拼多多

其中，2020第一季度拼多多整体运营开支为人民币91. 080 亿元(约合12. 863 亿美元)，而上年同期为人民币57. 924 亿元。研发开支为14. 732 亿元人民币(约合2. 080 亿美元)，与上年同期的6. 671 亿元人民币相比增长121%。运营亏损为人民币43. 972 亿元(约合6. 210 亿美元)，而上年同期运营亏损人民币21. 205 亿元。

此外，该季度拼多多平均月活跃用户数量为4. 874 亿，与上年同期的2. 897 亿相比增长 68%。 在截至 2020 年 3 月 31 日的 12 个月内拼多多活跃买家数量6. 281 亿，与截至 2019 年 3 月 31 日 12 个月内的4. 433 亿相比增长42%。在截至 2020 年 3 月 31 日的 12 个月内，每活跃买家年度开销为人民币1842. 4 元(约合260. 2 美元)，与截至 2019 年 3 月 31 日 12 个月内的人民币1257. 3 元相比增长47%。

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