相互宝发布“慢病互助计划”这8大类慢性病患者可加入

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息：5 月 13 日，相互宝发布了独立的“慢病互助计划”，三高、心血管病、肾炎等八大类慢性病人群可以在这个新计划中进行互助，获得防癌保障。相互宝根据年龄， 39 周岁以内用户的保障额度为 30 万，40- 59 周岁用户为 10 万。

这是相互宝继大病互助计划、老年防癌计划之后，推出的第三个独立的互助计划。这三个互助计划之间独立运行、独立分摊，互不影响。

保障癌症 每年分摊预计不超188元

慢性病泛指需要长期治疗、很难彻底根治的疾病。高血压、糖尿病、肾炎、冠心病等都属于最常见的慢性病。公开数据显示，中国慢病人群规模超 3 亿，但市面上针对慢病人群的保障产品却很少，绝大多数的健康保障类产品都将慢性病人群“拒之门外”。

相互宝因此上线了独立的“慢病互助计划”。 蚂蚁集团资深总监、相互宝事业部总经理邵晓东介绍说，慢病互助计划继续沿用“一人生病，大家出钱”的互助模式，专门面向三高、心血管病、部分肝炎、肾炎等 8 大类慢性病人群开放。

和相互宝一样，“慢病互助计划”也会对所有案件进行公示，每月的 7 日、 21 日是公示日，14 日、 28 日是扣款日。

相互宝“慢病互助计划”的产品负责人梁越平分析，受等待期和大数法则的影响，“慢病互助计划”和相互宝一样，也会经历一个分摊金由低到高、最终稳定的“爬坡”过程。“我们预测，慢病互助计划每年的分摊金预计不会超过188元。”

分人群成网络互助发展趋势

蚂蚁集团研究院的《网络互助行业白皮书》显示， 2019 年我国网络互助平台的实际参与人数为1. 5 亿，预计 2025 年将达到4. 5 亿人，覆盖中国 14 亿人口的32%左右。

去年 5 月，相互宝上线了独立的“老年防癌计划”，让60- 70 岁的老人也能获得相互宝的保障。老年群体和慢病群体一样，同样面临保障难、保障贵的困扰。“老年防癌计划”也是相互宝第一次推出分人群的互助计划。

邵晓东认为，分人群的互助方式，能够精准满足不同人群的保障需求，提升国民整体的健康保障度。据了解， 6 月 1 日开始，为了满足多样化的保障需求，相互宝大病互助计划的用户可以自主选择不同档位的保障额度，并按照保障额度等比例参与分摊。

目前，相互宝已经成为全球最大的互助社区，参与人数超 1 亿，累计救助超3. 4 万名重疾成员。相互宝的雏形来自阿里内部的员工互助“蒲公英计划”，目前已成功运行了 10 年。

中国社科院世界社保中心主任郑秉文认为，在全民医保和商业健康保险之外，以相互宝为代表的网络互助，正在成为我国多层次医疗保障体系的补充力量。