百度翻译Q1日活涨40% 支持翻译语种达200种

一场突如其来的新冠肺炎疫情让许多人的新年计划统统作废，只能宅家保平安。然而，外卖不送，快递停运，宅在家中的人们不得不自己做饭，生生被逼成了大厨。那么，今天华尔街英语就来跟大家分享一下与下厨有关的英语吧。华尔街英语小知识：“自己做饭”怎么说？1.“自己做饭”怎么说？1）I cook for myself.知识点：for不能少，否则就变成了“我把自己给煮了”。例句：Staying at home， I have to cook for myself. 宅在家的日子里?