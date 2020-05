百度翻译Q1日活涨40% 支持翻译语种达200种

一场突如其来的新冠肺炎疫情让许多人的新年计划统统作废,只能宅家保平安。然而,外卖不送,快递停运,宅在家中的人们不得不自己做饭,生生被逼成了大厨。那么,今天华尔街英语就来跟大家分享一下与下厨有关的英语吧。华尔街英语小知识:“自己做饭”怎么说?1.“自己做饭”怎么说?1)I cook for myself.知识点:for不能少,否则就变成了“我把自己给煮了”。例句:Staying at home, I have to cook for myself. 宅在家的日子里?