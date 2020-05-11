百度翻译Q1日活涨40% 支持翻译语种达200种

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百度翻译Q1日活涨40% 支持翻译语种达200种

2020-05-11 13:48 · 稿源：站长之家

今天，百度翻译公布了最新的日活用户数据。数据显示， 2020 年第一季度，百度翻译日活跃用户数量同比去年增长40%，翻译语种扩充了近 7 倍，目前已支持 200 种语言互译。

百度翻译涵盖近 4 万个翻译方向，每天来自世界各地的翻译请求字符量超过千亿，相当于 2000 部大英百科全书，平均每秒钟就要翻译超过一百万字符。

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