百度翻译Q1日活涨40% 支持翻译语种达200种

今天，百度翻译公布了最新的日活用户数据。数据显示， 2020 年第一季度，百度翻译日活跃用户数量同比去年增长40%，翻译语种扩充了近 7 倍，目前已支持 200 种语言互译。
百度翻译涵盖近 4 万个翻译方向，每天来自世界各地的翻译请求字符量超过千亿，相当于 2000 部大英百科全书，平均每秒钟就要翻译超过一百万字符。
今天，百度翻译公布了最新的日活用户数据。数据显示， 2020 年第一季度，百度翻译日活跃用户数量同比去年增长40%，翻译语种扩充了近 7 倍，目前已支持 200 种语言互译。
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本文是来自Aliaksei Rudak的创业分享，讲述他是如何在没有经商经验的情况下赚到 100 万美元，并开发一个全新翻译软件的。
90 后的社交脱节，现在终于得救了。作为一名中年人，要和处在时代风口浪尖上的 00 后们交流，总需要准备一些单词表，比如这种：要专门打开几篇微信文章，像背单词一样了解这些缩写的全称、来源、语境，还要做大量例句阅读理解，才能大致“学会”这些新词。
今日，百度针对某自媒体在《百度没有Plan B》一文中报道称，除了百度智能云负责人尹世明已离职，百度近段时间还流失了一部分中高层管理者，离职者涵盖重要产品、业务线以及财务、人事等多个领域，变动剧烈。对于该文章报道，百度近日作出回应：《百度没有Plan B | 深响独家》一文中，存在包括CFO将离职等一系列严重不实信息，百度公司正在对该文章作者发起诉讼。对于恶意制造和传播谣言的平台及个人，百度将追究其法律责任。
4 月 23 日，百度诉长沙百度租车有限公司(简称长沙百度)商标侵权案在长沙知识产权法庭公开审理。百度认为，长沙百度在汽车租赁服务及业务宣传中，使用“百度租车”等标识，容易导致相关公众混淆，构成商标侵权和不正当竞争，遂要求停止侵权并索赔 50 万元及各项费用 10 万元。
今日，百度宣布，将于 5 月 13 日14 点至 21 点 30 分，以线上的形式举办“万象” 2020 百度移动生态大会，用户可在百度搜索“万象大会”进行了解。
4月19日，百度宣布旗下Apollo Robotaxi自动驾驶出租车服务将全面开放，长沙用户通过百度地图、百度APP “Dutaxi”小程序即可一键呼叫，免费试乘。截至2019年12月，Apollo车队总测试里程累计超过 300 万公里，覆盖北京、武汉、沧州和长春等 23 个城市。北京市还向百度颁发了其首批 40 张自动驾驶车辆道路载人测试牌照。
据媒体报道，宝应县网安破获一起黑客攻击计算机信息系统案件。据报道，受害人刘某使用Pandownload后，百度网盘上的相关隐私信息遭到泄露。该软件可以以非会员权限实现百度网盘资源的高速下载，致使百度公司损失高达上千万元。
百度又双叒叕中枪了。过去几天，有关百度网盘“用户奖励计划”的讨论先是在贴吧等垂直社交平台发酵，并在微博的扩散之下最终在舆论场中引起了不低的热度，“吃相难看”、“药丸”之类的声音瞬间涌向百度。
据36氪消息，5月7日，百度云举办 2020 年第一季度内部会，百度CTO王海峰分享了百度云最新战略，他提出：“以云计算为基础，以AI为抓手，聚焦重要赛道。”此前于 2020 年 1 月 8 日，百度将ACG(百度智能云事业群组)与AIG(AI技术平台体系)、TG(基础技术体系)、整合为“百度人工智能体系”(AI Group、缩写为AIG)，由百度CTO王海峰负责。
今日，百度宣布，将于 5 月 13 日在线上举办“万象” 2020 百度移动生态大会，具体时间为 14 点至 21 点 30 分，用户可在百度搜索“万象大会”进行了解。
疫情导致美股出现史诗级暴跌，不过远程视频协作平台Zoom视频通讯的股价，在 2020 年依然上涨了超过120%，原因很容易找到：疫情期间人们宅家不出门或者少出门，在线办公需求剧增，开会则是办公的核心场景。ZOOM距离中国用户很遥远，中国在线办公市场成为互联网巨头的重点战场。
今天，百度宣布全面开放放Apollo Robotaxi自动驾驶出租车服务，长沙用户可通过手机一键叫车。用户只需打开百度地图进入打车服务或在百度APP搜索“Dutaxi”小程序即可一键呼叫，免费试乘。本次开放的打车范围约 130 平方公里，行车路线覆盖长沙当地的居民区、商业休闲区及工业园区等生活场景。
据36氪报道，原百度云总经理尹世明、副总经理张志琦已于近期离职百度。今年 3 月 11 日，百度CTO王海峰发送内部邮件，宣布对百度智能云事业群组(ACG)进行调整，其中，尹世明、张志琦两人卸任原职务，另作安排。尹世明于 2016 年被百度前总裁张亚勤招至百度，搭建了百度云计算业务商业化体系。
近日，百度网盘因默认开启用户激励计划、占用上传带宽和本地存储空间而引发争议，官方也公开道歉，并对客户端做了紧急更新。
4月15日，中国联通联合百度车联网推出智能后视镜产品“度小镜”，并在联通渠道进行首次销售。该产品以百度CarLife+智能互联解决方案，集成百度地图汽车版、小度助手、行车记录仪、车内娱乐资源等，可满足用户在驾驶、安全、娱乐等车载场景下的需求。
天眼查数据显示， 4 月 3 日，百度在线网络技术(北京)有限公司申请注册“dutaxi”商标，目前状态为“等待实质审查”。值得一提的是， 4 月 20 日，百度宣布在长沙全面开放Apollo Robotaxi自动驾驶出租车服务，用户通过百度地图、百度APP「Dutaxi」小程序即可呼叫，免费试乘。
今天下午百度云手机正式发布，这款云手机集成了ARM服务器、云计算和 Android OS 的虚拟手机。支持远程实时控制云手机，实现 Android App的云端运行。
一场突如其来的新冠肺炎疫情让许多人的新年计划统统作废，只能宅家保平安。然而，外卖不送，快递停运，宅在家中的人们不得不自己做饭，生生被逼成了大厨。那么，今天华尔街英语就来跟大家分享一下与下厨有关的英语吧。华尔街英语小知识：“自己做饭”怎么说？1.“自己做饭”怎么说？1）I cook for myself.知识点：for不能少，否则就变成了“我把自己给煮了”。例句：Staying at home， I have to cook for myself. 宅在家的日子里?
5月1日，百度公司今天发文称，百度移动生态旗下各产品，包括百度新闻、百家号、百度贴吧、好看视频等，即日起启动为期两个月的恶意营销账号专项整治行动。
2020 年“五一”即将开始，你准备好怎么过了吗?别急，百度早已为你准备好了。今年“五一”期间，百度App将重磅推出“光荣时刻”系列直播，并由李晨、袁弘、张一山、宋祖儿、尹正、王子文、金晨等七位明星领衔不同直播主题，为广大网友带来超过 500 场精彩直播，开启一场盛大的“五一直播宴”。据了解，#五一看直播#节目共有“云游最光荣”、“传承最光荣”、“省钱最光荣”、“学习最光荣”、“运动最光荣”、“会玩最光荣”、“会