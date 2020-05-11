江苏省网信办依法下架懂球帝、看帖神器等49款违规App

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日 消息：近日，江苏省网信办发文称，4月份，江苏网信系统强化多部门协作监管，加强网络生态治理，依法打击网上各类违法违规行为，有效遏制有害信息反弹、反复势头，持续清朗网络空间。
江苏省网信办表示，省市网信办依法依规对“摩尔网”“张家港大港城”“盱眙论坛”“新沂城市论坛”“沭阳房产在线”等32家违规网站平台、账号进行约谈整改，对“极速社区”“常州天仁文化传媒有限公司”等135家发布有害信息的网站平台、账号提出警告。会同省通信管理部门依法关闭、注销“香蕉视频在线”“网络棋牌”等侵权假冒、淫秽色情低俗和赌博类网站平台636家。
此外，属地应用商店依法下架“懂球帝”“看帖神器”等违法违规移动应用程序49款;有关网站平台依照用户服务协议关闭各类违法违规账号3376个。移送司法机关相关线索185件。
4月2日，懂球帝在各大应用商店被下架，对此，懂球帝方面回应称， 2020 年 3 月 26 日早上 6 点 17 分，用户“万达米兰南看台”在懂球帝App内的球迷社区D站发布一条涉黄视频。该视频在发布过程中，第一时间被懂球帝反作弊程序自动检测命中，应该被自动拦截，但由于代码故障，拦截行为实际没有成功，导致视频被发布到线上。上午 10 点 16 分，懂球帝运营人员收到用户反馈，立即将视频删除，并封禁发布视频的违规用户。