江苏省网信办依法下架懂球帝、看帖神器等49款违规App

21世纪随着经济水平的不断提高,人们对家的定义不再只满足于居住。美学和艺术渐渐的融入了进来,每套房子都要把握空间色彩和自由呼吸的巧妙关系,而墙面的装饰则成为了核心关键点。品牌易酷诞生于2018年,秉承着“多彩生活刷出来”的品牌理念,服务于每一位对家充满期待的用户。通过旗下百余款墙面涂料产品,为您和您的家人带去别样的空间感受。色彩与空间的共振色彩是看得见的语言,我们的生活离不开色彩,同时我们也赋予了色彩更多的意义