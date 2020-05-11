江苏省网信办依法下架懂球帝、看帖神器等49款违规App

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 网信办最新资讯 > 正文

江苏省网信办依法下架懂球帝、看帖神器等49款违规App

2020-05-11 08:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日 消息：近日，江苏省网信办发文称，4月份，江苏网信系统强化多部门协作监管，加强网络生态治理，依法打击网上各类违法违规行为，有效遏制有害信息反弹、反复势头，持续清朗网络空间。

江苏省网信办表示，省市网信办依法依规对“摩尔网”“张家港大港城”“盱眙论坛”“新沂城市论坛”“沭阳房产在线”等32家违规网站平台、账号进行约谈整改，对“极速社区”“常州天仁文化传媒有限公司”等135家发布有害信息的网站平台、账号提出警告。会同省通信管理部门依法关闭、注销“香蕉视频在线”“网络棋牌”等侵权假冒、淫秽色情低俗和赌博类网站平台636家。

此外，属地应用商店依法下架“懂球帝”“看帖神器”等违法违规移动应用程序49款;有关网站平台依照用户服务协议关闭各类违法违规账号3376个。移送司法机关相关线索185件。

iTunes,appstore,苹果应用商店

4月2日，懂球帝在各大应用商店被下架，对此，懂球帝方面回应称， 2020 年 3 月 26 日早上 6 点 17 分，用户“万达米兰南看台”在懂球帝App内的球迷社区D站发布一条涉黄视频。该视频在发布过程中，第一时间被懂球帝反作弊程序自动检测命中，应该被自动拦截，但由于代码故障，拦截行为实际没有成功，导致视频被发布到线上。上午 10 点 16 分，懂球帝运营人员收到用户反馈，立即将视频删除，并封禁发布视频的违规用户。

网友热搜:

懂球帝创始人陈聪懂球帝app懂球帝骂用户懂球帝陈聪身价懂球帝微博发飙了懂球帝 虎扑懂球帝ceo陈聪懂球帝切尔西g姓大是谁懂球帝老板陈聪微博懂球帝解绑微博
  • 相关推荐
关键词：

  • 国家：已关停微等网络恶意营销号18576个

    今日，网信中国公众号发文称，今年 3 月以来，多个网络账号炒作“疫情之下的某国：店铺关门歇业，华商太难了”“多国渴望回归中国”“钟南山： 5 月疫情将全面爆发”等“标题党”文章，散布虚假信息，造成极为恶劣的社会影响。

    网信办 微信 社交

  • 智伴优学APP：孩子的早教启蒙神器，父母的知识大学

    从年轻帅小伙、时尚小姐姐晋级为新手爸爸、妈妈，你一定无数次因为孩子的教育、日常护理等问题头疼。有的家庭甚至因为孩子养育问题经常发生夫妻双方吵架、家庭不和等问题。其实这一切，都源于缺乏育儿知识、缺乏科学方法指导。其实，育儿并没有想象中困难！只要工具选对了，什么都能迎刃而解！智伴优学APP是智伴公司自主研发，针对0- 12 岁儿童及家长教育而创立的互联网亲子教育平台。智伴优学拥有自主研发内容生产的专业团队，团?

    智伴优学APP

  • 智能电视老断怎么？当贝市场教你解决

    智能电视连接网络失败的情况，似乎已经成为常见的问题之一，今天小编就来告诉大家，如果碰到了这种情况应该如何面对。多台连接，导致信号不好对于电视来说，手机占WiFi的信号会更强烈，所以家中有多台手机连接路由器时，会抢占WiFi信号，导致电视网络连接不稳定，这里还是推荐大家升级一下WiFi的固件或者在观看电视时关闭几台不经常用的手机WiFi。系统问题有可能是因为系统不兼容导致网络连接不起用，最好是切断电源 30 秒，在重启

    智能电视老断网怎么办

  • 2020年络机顶盒排行榜：秒什么机顶盒最好用

    网络机顶盒这种硬件产品，对于新手来说，买起来还是有一定难度的。首先是技术参数繁多，内存、闪存、4K、HDMI等概念，学起来要很久。然后是有不少很坑的商家，故意虚标配置，混淆视听。为了方便大家的选购，今天爱搞机的我，就给大家整理一份2020年网络机顶盒排行榜！1、泰捷WEBOX GT网络机顶盒中高端盒子代表泰捷WEBOX GT网络机顶盒的选材用料堪称豪华，基本只选用三星、海力士等国际大厂的高品质配件，反观很多低价盒子，用不知?

    网络机顶盒

  • DNF100剑ss套毕业装备推荐 剑史诗套bis装搭配攻略

    DNF100级版本的剑帝很多玩家还不了解ss套到底怎么搭配的比较好，下面就来为大家分享一下DNF100剑帝ss套毕业装备推荐。

    dnf dnf剑帝

  • 有利接入“金融服务平台”APP，平台出借数据透明可查

    此前，由国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称“国家互金专委”)开发并运营的“金融服务平台”APP上线，该APP开放了 18 家网贷机构实时数据出借端查验工作，苹果、应用宝、 360 等主流移动应用商店均可下载，这一举措成为出借用户查询核验出借数据、督促互金机构透明化运营、互金行业规范发展道路上的又一里程碑!“金融服务平台”APP数据查询验证原理为:网贷机构将自己的运营数据上报国家互金专委会。同时，国家互金专委会通

    有利网 金融服务平台

  • 老师和学生为何对天学APP情有独钟

    现实生活中，以人工智能作为手段和技术的教育APP已经越来越多地出现在了中小学教育中。当然，教育是需要沉淀的，一个好的教育品牌会随着市场大浪淘沙而凸显出来，与此同时，技术也在不断的衍进。教育类产品最核心的使用者是学生。学生的特点很明显，尤其k12 学生。他们空余时间少、课业繁重、自觉性稍差，爱玩，但喜欢接触新鲜事物，善于使用移动互联网。天学网智能学习APP内没有一个广告，作业、练习、试题等核心功能在满足学生碎

    天学网APP

  • 你为什么要读书?易APP用户给出的答案是抚平浮躁

    或许你曾在内心深处自问过，人为什么要读书?读书的意义是什么?每个人都有自己不同的答案，中国台湾作家唐诺曾说过:“读书是全世界最划得来的东西。”他认为一个了不起的书写者一生的时光可能只能留下八本到十本书，一般情况下我们只许花个几百元人民币就能买到，几百元人民币就把一个人一生最精华的东西就得到了，没有什么比这更便宜。文化学者马未都则问过这样一个问题:“如果我告诉你读书80%是没有用的，只有最多20%有用，你还读

    易信APP

  • 聚划算才是最年轻人的土豪

    上半年的生意不好做。不仅限于 2020 年的特殊情况，在互联网的圈子里，几乎人人都知道下半年才是各行业搏杀的关键时期。尤其电商行业，上半年的KPI就算表现惨淡，大家也不会慌，照样在办公室喝茶追剧。到了下半年，则一个个开始加班爆肝模式，半年做出一年的工作量。

    聚划算 电商网站 购物

  • App发布新版本：推出国际版 上线图文混排功能

    4 月 21 日，中国电信和网易合力打造的内容社交平台易信App发布新版本，最主要的两大变化是推出了国际版、“说吧”支持图文混排。而国际版的推出为实现社交服务全球化再前进一步。产品升级迭代 社交服务全球化易信国际版名为YiChat App，目前支持英语，跟随系统语言变化。界面UI和功能延续了中文版易信App，支持除欧盟成员国以外的所有国家和地区下载。在体验上，可以更好服务使用英语的用户群体。说吧图文混排 观点更深入表达“说

    易信App

  • 办发布第三批境内区块链信息服务备案编号

    2019 年 2 月 15 日《区块链信息服务管理规定》（以下简称《管理规定》）正式实施以来，国家互联网信息办公室依法依规组织开展备案审核工作，已发布 2 批次共 506 个境内区块链信息服务名称及备案编号，现发布第三批共 224 个境内区块链信息服务名称及备案编号。任何单位或个人如有疑议，请于即日起 10 个工作日内将相关意见通过电子邮件发送至bc_beian@cert.org.cn，或邮寄至北京市朝阳区裕民路甲 3 号国家互联网应急中心，邮编：

    网信办 区块链 区块链信息服务

  • 梦网视云会议正式更名梦云会议,产品迎来全面升级

    4月24日,梦网集团将旗下梦网视信云会议更名为梦网云会议,并推出梦网云会议企业版,正式启动产品的全面升级。作为服务于全球企业的专业视音频网络会议平台,梦网云会议在延续梦网视信云会议功能与服务的同时,升级了更多用于帮助企业提升远程办公保密性能的智能安全模块,同时为企业提供更完善的会议权限管理及动态协作功能,以尽可能满足不同行业、不同规模企业的多样化需求。全面升级后的梦网云会议,为企业重新定义了远程办公——在为?

    梦网视信云会议

  • 行业认可 | 通付盾获联盟EMCG团体标准贡献奖

    近日，中关村网络安全与信息化产业联盟（以下简称“联盟”）召开2019年工作总结会，通付盾凭借移动安全检测能力及行业标准制定突出贡献，荣获“2019联盟EMCG团体标准贡献奖。”此次总结会上，通付盾深度参与了《移动智能终端密码应用技术框架》、《移动智能终端密码企业安全应用指南》、《移动智能终端密码应用技术检测规范》等行业标准的草拟和制定，与会代表和专家对此给予高度评价。此次联盟总结会上，通付盾与行业专家聚集一堂

    通付盾

  • 上海致电子商务携品牌易酷打造专属艺术墙面

    21世纪随着经济水平的不断提高,人们对家的定义不再只满足于居住。美学和艺术渐渐的融入了进来,每套房子都要把握空间色彩和自由呼吸的巧妙关系,而墙面的装饰则成为了核心关键点。品牌易酷诞生于2018年,秉承着“多彩生活刷出来”的品牌理念,服务于每一位对家充满期待的用户。通过旗下百余款墙面涂料产品,为您和您的家人带去别样的空间感受。色彩与空间的共振色彩是看得见的语言,我们的生活离不开色彩,同时我们也赋予了色彩更多的意义

    电子商务

  • 程序开发者去世，代码没人，一个bug导致千万损失

    系统出故障了。当年负责写这个程序的开发者早在十五年前就去世了，现在已经没有人能读得懂他的代码了......现在一些关键系统的运行仍依赖于过时的软件，但编写他们的人要么离职要么已经去世。中间也缺少维护或更新，导致现在几乎没人能理解它们，而且一旦出现 Bug 就会给企业造成不可挽回的损失。

    程序开发 bug 程序漏洞

  • 康佳omi系统如何安装软件？一看就的3个方法

    最近在网上很多网友反映，说家里的康佳电视安装不了软件，其实这个问题是非常常见的，现在很多的液晶电视和一些早期的网络电视都会出现这种情况，主要的原因就是系统比较的老，而康佳omi系统就是一个比较老的系统，装软件是比较麻烦的，主要有 3 个方法，这边给大家普及一下，其他的一些智能电视也可以参考。1、 本地应用商店下载最直接最方便的方法就是omi自带的应用商店去下载，这样系统就可以直接安装好了，但是这个方法有一个?

    康佳omi系统

  • “鸿鹄侃”推广价格预估，靠谱的自媒体推广平台

    备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。鸿鹄侃球是当前百家号中的普通号达人认证，目前账号百家号权重为2，综合排名位列547116名，体育分类排名位列20017名，领先了51.0%的百家号。 鸿鹄侃球百家号概况 鸿鹄侃球的简介为侃球是门艺术，爱球是种信仰，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过523篇的游戏内容，最近该

    鸿鹄侃球 鸿鹄侃球百家号 鸿鹄侃球头条

  • 明星涌入B站，up主怎么

    周洁琼、朱亚文、汪峰、李玟、韩国歌手宣美……连着一整周，每天都有明星宣布入驻B站，其中不乏紧跟潮流的热点人物： 4 月 22 日，在“被屈楚萧分手”的两天后，演员万籽麟入驻B站; 4 月 26 日，鬼畜新星、“淡黄的长裙”主人公李熙凝入驻B站。

    B站 up主 B站视频

  • “道哥说”推广价格预估，靠谱的自媒体推广平台

    备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。道哥说球是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为2，综合排名位列467147名，体育分类排名位列16989名，领先了58.2%的百家号。 道哥说球百家号概况 道哥说球的简介为时间沉淀冷与热，有球就能赢！，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过40篇的游戏内容，最近该作者创?

    道哥说球 道哥说球百家号 道哥说球头条

  • 华为Sound X白金版正式开售：瓦雷60W双低音，1999元

    4 月 26 日 00: 00 分，华为与帝瓦雷联合设计的产品——华为Sound X白金版正式在华为商城及各大电商授权平台开售，售价为 1999 元。这也是华为Sound X继星空之夜后的另一全新配色版本——白金版，新色一亮相，足见在色彩方面下了功夫。本次华为Sound X新色采用白金配色搭配，瓷白色机身经过多层抛光打磨及镭雕工艺，透露出家居温暖和柔和的气质，相比之下，香槟金喇叭则显得淡雅低调，旋转拉丝等工艺的锤炼下，衬托出轻快流畅的唱?

    华为SoundX白金版 华为SoundX
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM