宜家回应视频事件；顺丰正式送外卖；董明珠再带货30分钟破亿

董明珠再带货30分钟破亿

昨日晚间，董明珠在快手再次开启直播带货。数据显示，董明珠在直播开始的 30 分钟内产品销售额就已破 1 亿， 100 分钟成交额破 2 亿元，在全程 3 小时的直播带货过程中，成交额达3. 1 亿。

其中，正1. 5 匹品悦单冷定频空调销量超 6 万，快手补贴价 1799 元，单个产品销售额突破一亿。

此前，董明珠曾在抖音开启了直播首秀，但因设备卡顿，销售额并不理想。

4 月 24 日晚 8 点，董明珠在抖音直播开启首秀。数据显示，董明珠直播首秀当晚累计观看 431 万，在线人数峰值21. 63 万，音浪收入为15. 33 万元。商品销售额22. 53 万元。

宜家回应视频事件

昨日，针对网传“不雅视频”一事，宜家发布声明回应称，宜家中国非常重视，坚决反对并谴责这种行为，并已第一时间向疑似受影响的商场所在城市的警方报警。未来将通过更周密的安保、保洁等措施为消费者营造健康的购物体验及环境，并呼吁消费者文明有序逛宜家。

此前，一则视频在网上流传，视频显示，一名女子在宜家商场中有不雅举动，网友直呼“辣眼睛”。

顺丰正式送外卖

近日，顺丰上线了“丰食”小程序，企业或者用户均可在丰食上下单点外卖。

目前，“丰食”小程序首页已经开通的“外卖下单”并即将上线的“堂食点餐”功能。

目前，必胜客、德克士、真功夫、吉野家、达美乐、云海肴、西贝、周黑鸭等知名餐饮企业已正式入驻。