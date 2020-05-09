丰巢：鼓励大家尽早取件 顺丰包裹2小时内取出可获2元红包

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丰巢：鼓励大家尽早取件 顺丰包裹2小时内取出可获2元红包

2020-05-09 21:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息:今晚，丰巢智能柜今晚发布致用户的一封信称，将联合快递企业共同鼓励大家尽早取件，其中顺丰近期将率先推出早取件、赢红包活动，凡顺丰包裹在 2 小时内被取出的用户都会得到 2 元红包， 4 小时内取件将得到 1 元红包。

丰巢

丰巢表示，确定免费保管 12 小时，就是基于派件高峰时段的推算，如果过了这个时候没有取，会影响第二天的正常投递。

　此外，丰巢表示推出亲友代取功能，关联亲友手机号可同步接收取件提醒。

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