丰巢：鼓励大家尽早取件 顺丰包裹2小时内取出可获2元红包

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息:今晚，丰巢智能柜今晚发布致用户的一封信称，将联合快递企业共同鼓励大家尽早取件，其中顺丰近期将率先推出早取件、赢红包活动，凡顺丰包裹在 2 小时内被取出的用户都会得到 2 元红包， 4 小时内取件将得到 1 元红包。
丰巢表示，确定免费保管 12 小时，就是基于派件高峰时段的推算，如果过了这个时候没有取，会影响第二天的正常投递。
此外，丰巢表示推出亲友代取功能，关联亲友手机号可同步接收取件提醒。
站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息:今晚，丰巢智能柜今晚发布致用户的一封信称，将联合快递企业共同鼓励大家尽早取件，其中顺丰近期将率先推出早取件、赢红包活动，凡顺丰包裹在 2 小时内被取出的用户都会得到 2 元红包， 4 小时内取件将得到 1 元红包。
丰巢表示，确定免费保管 12 小时，就是基于派件高峰时段的推算，如果过了这个时候没有取，会影响第二天的正常投递。
此外，丰巢表示推出亲友代取功能，关联亲友手机号可同步接收取件提醒。
相信很多人的快递都会寄存在快递柜，接下来大家要注意了，丰巢宣布将于 2020 年 4 月 30 日推出“会员服务”，超 12 小时将收费。下面我们来了解下具体收费规则：
今日，针对“小区停用收费快递柜”一事，丰巢方面回应称，可以选择不使用，将去现场协商。此前，杭州东新园小区发布通知称，因丰巢快递柜向业主收取超时保管费，损害了业主的利益，丰巢快递柜将在2020年5月7日7时起暂停使用。
丰巢快递柜超时收费事件还在持续发酵。近日，杭州一小区发布“硬核”通知，称将从 2020 年 5 月 7 日 7 时起暂停使用丰巢快递柜，理由是认为丰巢快递柜超 12 小时收费损害了业主的利益。
近日丰巢科技宣布将于4月30日推出会员服务，普通用户可以免费保管用户包裹12小时，超时后将进行收费，对于经常使用快递柜的用户来说，丰巢快递柜的收费标准就十分关心，这里我们来了解下最新的收费标准价格。
丰巢科技宣布将在4月30日推出会员服务，若是非会员用户在快递柜存放快递12小时之后将开始收费，价格为超时后收费0. 5 元/ 12 小时， 3 元封顶，法定节假日不计费。
“为了进一步提升用户服务，同时优化资源的利用效率，丰巢于 4 月 30 日推出会员服务。”一则绿底白字的消息在丰巢快递柜的屏幕上跳了出来。
昨日， 丰巢宣布将于 2020 年 4 月 30 日推出“会员服务”。普通用户可免费保管用户包裹 12 小时，超时后每 12 小时收取0. 5 元， 3 元封顶，节假日不计费。
因为丰巢快递柜实行超时收费，杭州东新园小区业委会宣布5月7日开始暂停小区内的快递柜，对于小区暂停快递柜的选择，丰巢官方也回应了杭州宣布停用小区快递柜。
如今很多快递包裹都会直接放置在快递点或者快递柜，但是很多快递柜并不会一直免费保管。今天，丰巢快递柜官方宣布，为了进一步提升用户服务，同时优化资源的利用效率，将于 4 月 30 日推出会员服务。
近日丰巢快递柜收费一事成为了许多小区用户热议的话题，在此前杭州已有一个小区发布公告对丰巢收费表示不满，开始停用丰巢，根据上观新闻的报道，上海多个小区的业委会发起了讨论，梳理出了具体诉求后，试图通过小区联盟的方式一起与丰巢谈判。
近日丰巢快递柜的收费成为众多小区业主关注的一件事情，日前有多个上海小区发声抵制，目前在业委会参与者交流平台众蚁社区上参与“对丰巢说不”的小区已近 50 家。
丰巢科技将于 4 月 30 日推出会员服务，非会员用户可以免费保管用户包裹 12 小时，超时后，按每 12 小时0. 5 元收费， 3 元封顶，节假日期间不计费。会员用户最长可存放 7 天时间。服务收费标准将在征得用户同意之后开展。针对多次使用快递柜超时领取但仍不同意保管费服务协议的用户，丰巢将不再允许其快件投递入柜。
顺丰控股今日发布公告，参股公司丰巢开曼的子公司丰巢网络与中邮智递及其股东签署一揽子交易协议。交易后，中邮智递原股东中邮资本、三泰控股、浙江驿宝、明德控股将减资退出中邮智递，中邮智递成为丰巢网络的全资子公司。
近日，针对“上海众小区联合抵制丰巢收费”一事，丰巢上海区负责人回应称，尚未收到沟通请求，但收费是全国性政策，目前暂不可能改变，后续政策主要是看与各个小区的协调情况。
这两天，在杭州东新园小区派件的快递员小吴有点烦。中午 12 点，上午的快递包裹还有一小半没送完。他草草扒了几口饭，火速投入工作。“感觉像提前过上双11，长期下去还真有点吃不消。”而放在以往，他可以午休两三个小时。
今日，针对“杭州小区停用收费快递柜”一事，丰巢科技回应称，丰巢依照协议支付场地费为东新园小区业主提供服务，协议不包含对于丰巢营业模式和价格的约束，业主个体是否使用，是否愿意成为会员，我司已在官方渠道提供自由选择，业委会应当尊重业主个人选择。
据钱江晚报消息，此前丰巢科技宣布将于 4 月 30 日推出会员服务，普通用户可以免费保管用户包裹 12 小时，超时后将进行收费，对于快递柜面向收件方收取费用，引起了不少网友的热议。而在家住杭州东新园小区的用户表示，该小区决定从2020 年 5 月 7 日 7 时起暂停使用丰巢快递柜。
近日，丰巢快递柜超时收费的事情引发网友热议。对于快递柜超时收费是否合理的问题，网友们也展开了激烈的讨论。有网友认为收费合理，但 12 小时的时间限制太短。也有网友认为收费不合理，是典型的服务倒退。
今日，浙江省邮政管理局印发《关于进一步强调末端投递要求的紧急通知》称，要依法加强监管，促进服务不断提升。督促辖区寄递企业严格按照《快递市场管理办法》第十六条第四款“企业应当将快件(邮件)投递到约定的收件地址和收件人或者收件人指定的代收人
近日，丰巢快递柜超时收费一事在网上炒得沸沸扬扬，甚至有小区发布通知称，在丰巢快递柜给出解决方案之前，将暂停使用丰巢快递柜。