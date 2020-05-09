丰巢：鼓励大家尽早取件 顺丰包裹2小时内取出可获2元红包

这两天，在杭州东新园小区派件的快递员小吴有点烦。中午 12 点，上午的快递包裹还有一小半没送完。他草草扒了几口饭，火速投入工作。“感觉像提前过上双11，长期下去还真有点吃不消。”而放在以往，他可以午休两三个小时。