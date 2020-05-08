秒拍：五一期间共处理违规账号64个，拦截删除违规视频734条

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息：今天，秒拍官方微博公布五一期间营销账号专项整治工作阶段性情况。秒拍表示， 5 月 1 日，秒拍按照网信办要求开始为期 2 个月的网络恶意营销账号专项整治行动。 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 7 日，平台共处理(禁言、封号)发布不实信息的账号 64 个，拦截删除违规视频 734 条。

以下为秒拍微博全文：

5 月 1 日，秒拍按照国家和北京市委网信办相关管理要求，开始为期 2 个月的网络恶意营销账号专项整治行动。现将 5 月 1 日- 7 日相关整治情况公布如下：

一、秒拍本次恶意营销号专项整治行动重在清理以下内容：

1、谣言冒充类营销(制造传播虚假信息，扰乱社会秩序的;鼓吹历史虚无主义，消解主流价值观的;以获取流量或利益为目的，侵害企业或个人合法权益的;假冒侵权类营销，散布不实信息的);

2、低俗类营销(发布涉黄或低俗文字、图片、视频的)。

二、处理情况

2020 年 5 月 1 日至 2020 年 5 月 7 日，共处理(禁言、封号)发布不实信息的账号 64 个，拦截删除违规视频 734 条。

秒拍将通过本次专项整治，进一步净化网络视频文化环境，营造和谐善意的讨论氛围。愿与广大用户携手营造清朗网络空间。