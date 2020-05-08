支付宝招聘海报泄露研发人员占比 已达到63%

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息：5 月 8 日上午，支付宝官方微博挂出一幅招聘海报，公开招聘技术人才。记者从海报中看到，除了奉上漆远等不少技术大牛的同时，还透露了目前支付宝人员构成，支付宝技术人员占比已经超过了63%，也就是说支付宝 5 个人员工中，三个都是程序员。

记者从支付宝证实，这63%的技术人员就是研发人员的占比，属于含金量最高的科技人才占比。

有意思的是，阿里巴巴一直比较注重在基础科技和创新技术上的投入，此前一项数据统计，阿里巴巴在全球知名科技公司研发人员占比中排名第一，同时阿里巴巴也是榜单中唯一一个人员占比超过50%的企业，连谷歌和微软都排在它后面，不过，现在看来，阿里巴巴也要排在支付宝后面了。

此外，支付宝在招聘海报中还表示，目前，支付宝区块链专利申请数量全球第一，支付宝自研数据库OceanBase性能打破世界纪录。

据了解，蚂蚁区块链目前是整个阿里巴巴经济体区块链的主要业务方，截至今年 4 月，支付宝区块链专利申请总量已达到 2344 件，持续蝉联全球首位，且超过2、 3 名总和。去年 10 月，支付宝自研数据库OceanBase以每秒峰值 6088 万次的成绩摘取数据库世界杯桂冠。