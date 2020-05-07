华为回应美国新规：不涉及买卖问题 利好通信技术参与者

据Questmobile数据显示：短视频月活跃用户跃升至8. 8 亿人。短视频风靡的时代，走在潮流前端的年轻人热衷于用视频来展示自己，表达态度。相比设备齐全的短视频团队，素人们大都借助手机前置自拍，来录制素材。那么市面上有没有一款自拍视频效果好的手机呢？当然是有的， 4 月 23 日晚发布的华为nova7 Pro便是这样一款自拍效果出众的手机，也获得了短视频爱好者们的热烈关注。在硬件配置上，它带来前置 3200 万追焦双摄（主摄+广角?