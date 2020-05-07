华为回应美国新规：不涉及买卖问题 利好通信技术参与者

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华为回应美国新规：不涉及买卖问题 利好通信技术参与者

2020-05-07 13:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日 消息：据第一财经报道，今日，针对“美国允许美国公司与华为合作”一事，华为美国首席安全官安迪·珀迪回应称，这项规则的修改与华为可以向谁销售或向谁购买的问题无关，这对于所有通信技术的参与者而言都是有好处的。

华为logo 7

昨日晚间，路透社援引知情人士消息称，美国商务部即将签署一项新规，允许美国企业与华为合作制定下一代5G网络标准。知情人士称，这项规定预计只适用于华为，而不适合用于受到不公平待遇的其他中国公司。

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