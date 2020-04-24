vivo 推出「电池安心换」服务：覆盖 vivo NEX 等 60 余款机型

在没有iQOO社区之前，酷客们散落在各个地方；有了iQOO社区，我们希望这里就是是酷客的家：在这里，谈天说地，还能直接和iQOO的工作人员版聊。 为了打造这个“家”，设计师和产品经理煞费心机。iQOO社区背后的故事，你想听听吗？还有彩蛋～ 从 0 到 1 搭建iQOO社区，前期做了哪些思考？ 对于产品经理来说，我们想打造的iQOO社区是一个区别于传统社交平台，专属于酷客的社区，大家在这里可以互相关注、切磋，碰撞脑洞。 iQOO有“生?