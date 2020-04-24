vivo 推出「电池安心换」服务：覆盖 vivo NEX 等 60 余款机型

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 24 日消息：vivo 官方今天宣布，推出一项「电池安心换」服务。据介绍，vivo 此次推出的「电池安心换」服务覆盖旗下 iQOO 一代、NEX、NEX 双屏版、NEX 屏幕指纹版、X21 等机型，所换电池均为官方原装电池，69 元起。
vivo 电池安心换包括以下机型：
iQOO 系列：iQOO 一代，99 元；
NEX 系列有 NEX 屏幕指纹版、NEX、NEX 双屏版等，价格是 99 元；
X 系列包含 X23（X23 幻彩版除外）、X21、X21 屏幕指纹版、X21s、X21i、X20、X20 Plus、X20 Plus 屏幕指纹版、X9、X9i、X9 Plus、X9s、X9s Plus、X7、X7 Plus、X6 Plus、X6s Plus、X6D、X6s、X5 Max L、X5 Max S、X5 Max+、X5 Max V、X5 Max F、X5 系列、X5 Pro 等；
Y 系列包含 Y97、Y937、Y89、Y85、Y83、Y81、Y81s、Y79、Y75、Y75s、Y73、Y71、Y69、Y67、Y66i、Y66、Y55、Y53、Y51、Y37、Y35、Y31 等；
Z 系列包含 Z3、Z3i、Z3i 标准版、Z3x、Z1、Z1i、Z1 青春版等；
Xplay 系列包含 Xplay5、Xplay6 等；
V 系列包含 V3、V3 Max、V5v 等。
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