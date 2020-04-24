vivo 推出「电池安心换」服务：覆盖 vivo NEX 等 60 余款机型

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > vivo最新资讯 > 正文

vivo 推出「电池安心换」服务：覆盖 vivo NEX 等 60 余款机型

2020-04-24 16:24 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 24 日消息：vivo 官方今天宣布，推出一项「电池安心换」服务。据介绍，vivo 此次推出的「电池安心换」服务覆盖旗下 iQOO 一代、NEX、NEX 双屏版、NEX 屏幕指纹版、X21 等机型，所换电池均为官方原装电池，69 元起。

vivo iQOO Neo 855版 8GB+128GB 电光紫 骁龙855处理器 33W超快闪充 4500mAh大电池游戏手机 全网通4G手机
京东自营
￥2198

vivo 电池安心换包括以下机型：

iQOO 系列：iQOO 一代，99 元；

NEX 系列有 NEX 屏幕指纹版、NEX、NEX 双屏版等，价格是 99 元；

X 系列包含 X23（X23 幻彩版除外）、X21、X21 屏幕指纹版、X21s、X21i、X20、X20 Plus、X20 Plus 屏幕指纹版、X9、X9i、X9 Plus、X9s、X9s Plus、X7、X7 Plus、X6 Plus、X6s Plus、X6D、X6s、X5 Max L、X5 Max S、X5 Max+、X5 Max V、X5 Max F、X5 系列、X5 Pro 等；

Y 系列包含 Y97、Y937、Y89、Y85、Y83、Y81、Y81s、Y79、Y75、Y75s、Y73、Y71、Y69、Y67、Y66i、Y66、Y55、Y53、Y51、Y37、Y35、Y31 等；

Z 系列包含 Z3、Z3i、Z3i 标准版、Z3x、Z1、Z1i、Z1 青春版等；

Xplay 系列包含 Xplay5、Xplay6 等；

V 系列包含 V3、V3 Max、V5v 等。

用户只需打开手机内置「官网 App-会员-售后专区」即可享受相关服务。

网友热搜:

vivo手机代言人是谁vivoz5新机发布会vivoy3开箱视频vivo无法移动应用程序vivo蓝牙音响使用方法vivo手机中秋壁纸vivo y9价格vivo如何拦截骚扰电话vivo虚拟按键vivoz1i恢复出厂设置
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • iQOO总裁冯宇飞谈iQOO手机品控和售后：与vivo打通，寄修服务双向免邮

    4月19日，今天iQOO总裁冯宇飞在微博发文表示，iQOO和vivo使用同一个品控体系，同时iQOO和vivo的所有售后也是打通的，拿着iQOO手机去到任何一家vivo的售后门店，都可以享受官方售后。除了能享受免费贴膜，清洁，还能领取免费保护套，此外还支持双向免邮的寄修服务。

    iQOO vivo

  • iQOO 推出 iQOO UI 适配计划，iQOO 社区正式上线

    今日晚间 iQOO 手机正式推出了 iQOO UI 适配计划。iQOO 将从 6 月中旬开始对 iQOO 一代、iQOO Neo、iQOO Pro 和 iQOO Neo855 系列手机进行 iQOO UI 的适配工作。此外，iQOO 社区也正式上线。

    iQOO iQOO社区 iQOOUI

  • vivo首款120Hz手机曝光！骁龙865加持 是iQOO Neo3？

    近日有科技博主爆料，表示vivo将推出旗下首款搭载120Hz刷新率的机型，这款新机很有可能就是iQOO Neo3。目前高刷新率屏幕已经成为了手机行业的一大趋势，高刷新率带来的顺滑感，也让很多人欲罢不能。据爆料称，即将发布的iQOO Neo3 除了屏幕，还有很多亮点。

    vivo 骁龙865 iQOONeo3

  • 小米公布 49 元电池服务最后一批 7 款经典机型

    此前小米官方宣布，3 月 1 日——3 月 31 日小米开启安心服务月活动​。小米将会为小米的手机和家电用户提供免费的清洁、保养、消毒服务。今天小米公布了最后一期享受 49 元换电池福利的机型。从 3 月 25 日-3 月 31 日，7 款经典机型将享受 49 元换电池服务，具体如下：

    小米49元换电池 小米 小米安心服务月

  • 小米公布最后一批49元电池机型：小米5等机型在列

    3月25日，今天小米官方公布了最后一批49元换电池服务的机型名单，这次公布的机型包括：小米6X、小米5、小米5S、小米MAX2，Redmi Note5、Redmi Note7、Redmi Note7 Pro，用户可以通过三种方式来预约更换电池。活动时间为3月24日——3月31日。

    小米 小米49元换电池 小米5

  • iQOO Neo3

    作为 iQOO Neo 系列新成员，iQOO Neo 3 最大的看点之一是采用了 144Hz 高刷新率显示屏，这不仅是 iQOO 首款高刷新率手机，也是迄今为止屏幕刷新率最高的手机之一。

    iQOONeo3 iQOONeo3发布会 iQOONeo3价格

  • iQOO手机推出iQOO UI适配计划，6月开始对多款旧机型进行适配

    4月22日晚，iQOO手机正式推出了iQOO UI适配计划。iQOO将从 6 月中旬开始对iQOO一代、iQOO Neo、iQOO Pro和iQOO Neo855 系列手机进行iQOO UI的适配工作。此外，iQOO社区也正式上线。

    iQOO iQOO旧机型适配计划

  • 关于iQOO社区，你所不知道的玄机 ——从产品到设计，详解iQOO社区

    在没有iQOO社区之前，酷客们散落在各个地方；有了iQOO社区，我们希望这里就是是酷客的家：在这里，谈天说地，还能直接和iQOO的工作人员版聊。 为了打造这个“家”，设计师和产品经理煞费心机。iQOO社区背后的故事，你想听听吗？还有彩蛋～ 从 0 到 1 搭建iQOO社区，前期做了哪些思考？ 对于产品经理来说，我们想打造的iQOO社区是一个区别于传统社交平台，专属于酷客的社区，大家在这里可以互相关注、切磋，碰撞脑洞。 iQOO有“生?

    iQOO社区

  • vivo S6 5G入网信息曝光：6.44英寸AMOLED屏，电池容量4390mAh

    3月26日，今天vivo S6 5G在工信部的入网信息被曝光，这款手机正面6. 44英寸的AMOLED屏，分辨率1080×2400，机身尺寸为161.16×74.66×8.68mm，重量181g，电池额定容量4390mAh，支持NSA、SA双模5G网络。CPU主频有2.2GHz，运行内存6GB/8GB，机身存储有128GB、256GB两种，后置四摄为 4800 万像素+ 800 万像素+ 200 万像素+ 200 万像素，预装Android10 系统。

    vivoS65G vivoS6配置 vivoS65G入网信息

  • 非法校园有哪些危害 选择京东金融更安心!

    随着监管对互联网金融机构的整顿， 市场越来越清楚地看到， 非法校园贷得到了严重的打击， 体长更正规的借贷平台， 比如京东金融， 整体思路就是开正门、堵偏门，京东金融值得信赖。不过近两年的情况却不太理想， 一些银行的积极性不足; 把网贷机构挡在门外，网贷机构却仍在变相的进行涉足。 非法校园贷危害大银行的积极性不高， 有多方面对的原因:首先就是 校园贷的盈利模式就在于高利息的收取， 但银行作为正规军， 被各方寄予厚

    京东金融

  • 爱驰汽车焕新产品权益让用户安心选购

    随着国家对新能源汽车政策的下发和一二线城市限牌限行令的限制，新能源车对于大家来说无疑是一个很好的选择。并且延续的新能源税收优惠政策，用户能以较低的的成本购置新能源车。而爱驰汽车特有的十大购车权益，又能让用户安心选购旗下纯电SUV爱驰U5。那么让我们一起算一算究竟购买一辆爱驰U5 能综合节省多少钱呢？购车：免征购置税、购置补贴、部分地区免摇号目前我国新车购置税率为10%，针对新能源汽车的税收优惠将进一步提升其?

    爱驰汽车

  • 金融科技安全备受关注 榕树贷款打造安心服务

    金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础，维护金融安全是关系我国经济社会发展全局的战略性、根本性的大事。成都市锦江区正全力建设“锦江东岸数字新城”，金融安全产业园作为重要建设项目，将成为国内率先基于区块链、大数据等前沿技术打造的金融细分领域产业园区。据悉，产业园目前正围绕金融安全大数据、金融信息系统安全、身份认证、征信服务等七个金融安全子产业，加快引进核心战略合作伙伴及产业链

    金融科技

  • 选深圳自如，特殊时期也能安心省钱租好房

    在深圳，每个深漂都不可避免的就是租房。根据深圳链家研究院数据显示，都市白领平均 9 个月换一次房， 1 年内换租比例高达52.5%。上班族表示主要对深圳租房的周边生活配套、交通、邻居、房东、房屋设施等方面不满意。换一次房子，就折腾一次，不是劳民就是伤财。选择深圳自如，教你安心省钱租好房。好房源需全方位综合考虑深圳租房最经常遇见的问题就是中介问题，如何和中介谈价，签合同都让人头疼……实则，选择一套房子可以从 8

    深圳自如

  • vivo S6

    外观方面，vivo S6 共有多瑙河、天鹅湖及爵士黑三种配色。据官方介绍，vivo S6 正面搭载 AMOLED 水滴屏幕，拥有 103%NTSC 超广色域，超高对比度达 1200000:1，支持屏下指纹。

    vivoS6 vivoS6配置 vivoS6价格

  • babycare秉父母之心做产品，宝宝用的舒心，妈妈买的安心

    babycare一路走来，在时尚母婴的道路上披荆斩棘，创出了属于自己的一番天地，成为了引领行业新趋势的风向标。babycare将科技与产品融合，获得无数行业专家的认可，也在用户中积累了不少的好评，成为妈妈们追捧的对象。盛世美颜，匠心造物。babycare是设计师创立的母婴品牌，全球先锋设计师的新锐视角和精选全球优质供应链使babycare产品具有独特气质，“高颜值，高品质，高安全”的造物理念在多个国家倍受追捧，成为近几年母婴行业

    babycare

  • 拍拍贷借款可靠吗？用强大的科技实力让用户更安心

    随着社会发展，居民生活水平不断提高，而提前消费意识也逐步提高，也因此，市面上的借款撮合服务也更加多样化。但多样化也为广大民众的选择增加可不少困难，借款平台是否可靠成为大多数人的共同问题。以拍拍贷为例，作为一家在纽交所上市的借贷平台，拍拍贷借款可靠吗？拍拍贷借款可靠吗?纽交所上市让用户更安心拍拍贷借款可靠吗？拍拍贷作为金融科技领域的知名平台，深知借款撮合服务平台的发展离不开科技和数据的结合与创新，伴?

    拍拍贷

  • iQOO Neo3新品发布性能强悍，仅2698元起

    2020 年 4 月 23 日，智能手机品牌iQOO召开以“生而为赢”为主题的线上新品发布会，正式推出旗下Neo系列首款5G终端产品—iQOO Neo3，售价仅 2698 元起。 iQOO Neo3 采用骁龙 865 处理器，搭配144Hz刷新率竞速屏、UFS 3. 1 闪存，为年轻消费者带来了更强悍的性能、更畅速的网络。其采用立体双扬与Hi-Fi芯片，带来沉浸式听觉体验，配合4500mAh大电池、44W超快闪充，可以提供更持久的续航，更快的充电速度，是一款颇有诚意的5G性能手

    iQOO iQOONeo3价格 iQOONeo3

  • iQOO Neo3价格正式公布 售价2698元起

    今日，iQOO Neo3正式发布，价格方面，iQOO Neo3 6GB+128GB售价 2698 元，8GB+128GB售价 2998 元，12GB+128GB售价 3298 元，最高配8GB+256GB售价 3398 元。

    iQOO 手机

  • 最强性能机iQOO Neo3发布，售价2698元起

    2020年4月23日，智能手机品牌iQOO召开以“生而为赢”为主题的线上新品发布会，正式推出旗下Neo系列首款5G终端产品—iQOO Neo3。全新iQOO Neo3大步演进，为年轻消费者带来了强悍的性能、畅速的网络、沉浸式视听等全方位体验升级。用5G旗舰机的表现与品质充分诠释了：“强悍芯生，生而为赢”的产品理念。iQOO Neo3发布强悍性能，体验5G新速度5G时代来临，智能手机面临更严苛的考验：达到更极速的运行速度、实现更流畅的网络体验。为?

    iQOONeo3发布会 iQOONeo3价格 iQOONeo3

  • 和武大靖拼速度，iQOO Neo3再曝“超速配置”

    4 月 21 日，iQOO手机官微发布最新通信技术长图介绍，再爆“超速配置”，确认iQOO Neo3 将支持5G双模、Wi-Fi6 以及配置了全方位的天线系统，带来网络不断连的5G极速畅快体验。iQOO产品经理也在社交媒体透露，“iQOO Neo3 都是超大杯的标配”，全系采用顶级核心配置，极具竞争力。iQOO Neo3 针对手机网络连接性能进行了全面升级。首先，在移动网络连接方面，iQOO Neo3 支持5G双模SA/NSA全网通，有效提升数据吞吐量，让用户畅快体验5

    iQOO iQOOneo3
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM