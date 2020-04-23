华为nova7系列手机价格公布，最低售价2399元

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华为nova7系列手机价格公布，最低售价2399元

2020-04-23 21:09 · 稿源：站长之家

4月23日晚上华为nova7系列正式发布，今晚发布了三款nova7系列手机，分别是nova7 SE，nova7以及最高配置的nova7 Pro，最低售价为2399元。

华为

华为nova7系列配置

华为nova7系列搭载了麒麟 985 5G SoC 芯片，7nm工艺制程，支持5G模式，nova7 系列集成式的 5G 基带能够支持更多的 5G 频段，支持 5G 双模和双卡功能。华为 nova7 内置了 4000 mAh 大电池，支持 40W 华为超级快充。内置全功能的 NFC，支持包括公交卡信用卡门禁卡等完整的华为钱包。

另外最高配置的nova 7 Pro 提供了后置 6400 万变焦四摄的配置，一枚 6400 万像素的广角主摄，800 万像素的超广角镜头(FOV 120°)，800 万像素的潜望式长焦镜头以及 4cm 微距镜头，潜望式变焦镜头支持 5 倍光学变焦、10 倍混合变焦、50 倍数字变焦，支持双结构 OIS + AIS 防抖功能。

nova 7 SE，正面搭载了一块 6.5 英寸 20：9 比例的极点全面屏，采用了侧面指纹识别模块。后置 AI 四摄，6400 万像素主摄。性能配置方面，nova 7 SE 搭载了麒麟 820 处理器，支持双模 5G 全网通的网络连接能力。内置 4000 mAh 电池和 40W 超级快充。 

华为 nova 7 Pro：

8+128GB 3699 元，8+256GB 售价 4099 元。

华为 nova 7

8+128GB 2999 元，8+256GB 3399 元。

华为 nova 7 SE

8+128GB 2399 元，8+256GB 2799 元。

华为 nova 7 全系三机产品将于 4 月 23 日(今晚)21：08 预售，4 月 28 日 10：08 开售。

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