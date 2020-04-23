B站视频清晰度升级：大会员可观看4K及360度全景视频

相信很多朋友都对A、B站情有独钟，B站是俗称，原称是哔哩哔哩弹幕网，因为独具特色的实时评论功能，而备受年轻人的喜爱。可是在电脑上看B站，总是因为电脑屏幕大而不是很high，很多朋友都在问，B站能不能在电视上看呢?今天小智就为大家带来了这样一款应用，大屏上可以放肆尽兴!哔哩哔哩TV版(云视听小电视)是由南方新媒体和哔哩哔哩携手打造的一款电视应用软件，即使是在电视上，也有着丰富的B站体验!云视听小电视完美继承了B站的特