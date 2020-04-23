B站视频清晰度升级：大会员可观看4K及360度全景视频

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息：今日，哔哩哔哩宣布视频清晰度再次升级，4K及360度全景视频全新上线，开通大会员即可观看超清及全景视频。
据悉，目前360度全景视频仅支持web端播放器，用户可以先收藏视频然后在web端打开观看。
此外，B站还表示，APP播放器已支持双指放大缩小。
此前，哔哩哔哩宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资，双方将在移动游戏、动画等多个领域展开合作。同时，用户可以在B站观看索尼音乐旗下曲库MV。
站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息：今日，哔哩哔哩宣布视频清晰度再次升级，4K及360度全景视频全新上线，开通大会员即可观看超清及全景视频。
据悉，目前360度全景视频仅支持web端播放器，用户可以先收藏视频然后在web端打开观看。
此外，B站还表示，APP播放器已支持双指放大缩小。
此前，哔哩哔哩宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资，双方将在移动游戏、动画等多个领域展开合作。同时，用户可以在B站观看索尼音乐旗下曲库MV。
相信很多朋友都对A、B站情有独钟，B站是俗称，原称是哔哩哔哩弹幕网，因为独具特色的实时评论功能，而备受年轻人的喜爱。可是在电脑上看B站，总是因为电脑屏幕大而不是很high，很多朋友都在问，B站能不能在电视上看呢?今天小智就为大家带来了这样一款应用，大屏上可以放肆尽兴!哔哩哔哩TV版(云视听小电视)是由南方新媒体和哔哩哔哩携手打造的一款电视应用软件，即使是在电视上，也有着丰富的B站体验!云视听小电视完美继承了B站的特
4月3日，今天哔哩哔哩视频网站迎来了首个千万粉丝的UP主，这位UP主是来自游戏区的“老番茄”。老番茄是B站高能联盟认证成员，多次获得哔哩哔哩百大UP主称号。截至发稿，UP主“老番茄”拥有1001. 8 万粉丝，其作品已累计获得4045. 6 万个赞。
4月16日晚上一加8系列国行发布会上，一加宣布与哔哩哔哩弹幕网独家合作， 一加8Pro手机将独家支持「双路视频插帧技术」，且支持弹幕和视频双双插帧。
去年 12 月 23 日，半佛仙人(后简称半佛)入驻B站，入驻后第一天，他就接到了商单，至今仅三个月，粉丝数飙升至 220 余万，而全站最知名的游戏up主之一“芒果冰OL”也不过 180 万。半佛说，自己到现在也没缓过来。和半佛一起在去年年底加入B站的up主不在少数，他们都同样专攻财经、科技或科普等垂直学术领域，更重要的是，多数up主都是从微信公众号“移师”到B站的文字自媒体。短时间内，冲浪普拉斯、厉害财经、IC实验室等账号都仅?
近期，B站（哔哩哔哩）被曝将有一档SS级自制说唱音乐节目上线。从公开的图片来看，该节目是养成类综艺，鼓励 18 至 24 周岁人群参与。要说其不同之处就在于，这档综艺重点在说唱选秀而非舞蹈表演类选秀。据悉，目前节目已经进入招商环节。
科普视频一夜火了。2 月2 日，一条名为《关于新冠肺炎的一切》的视频刷屏社交网络，两天时间全网播放量高达1.5 亿，这是一则科普视频，从近距离观察病毒如何进入细胞开始，将生物学、传染病等晦涩难懂的专业知识和大量的枯燥数据，以动图、图表和动画等形式进行可视化呈现，将新冠肺炎的发生、传播、防治逻辑呈现得一目了然。简单地说，就是通过视频让“知识可视化”。
B站 09 年成立的，我可能是B站十年的老用户了。以前我们倒是写过一些关于B站文章，不过今天文章的大部分内容会脱离B站，写点关于社区破圈的想法。我觉得我快成为意识流写手了……
昨日，针对“投资B站 4 亿美元”一事，索尼表示，索尼看好娱乐业务，重视中国市场，将借力B站年轻一代的核心用户群及在线娱乐的强大实力，推动索尼娱乐业务的进一步发展。
最近B站的UP主成了一个高危群体。各种针对UP的锤人新闻时不时就能上热门，虽然很多东西在我看来从逻辑上都有问题，甚至还有一个说法是B站百大UP就是暗杀名单。
被索尼选中，再次验证了哔哩哔哩(下称“B站”)神秘的吸引力。4 月 9 日，B站宣布获得索尼 4 亿美元的战略投资。这也是继腾讯和阿里入股后，第三家巨头开始拥抱B站。
花式讲刑法的罗翔最近成为一个商业现象。从 3 月 9 日入驻B站发出第一条视频，至今“罗翔说刑法”B站账号的粉丝数已超 340 万。在罗翔之前，近期在B站获得粉丝数光速成长的知识类UP主还包括巫师财经和半佛仙人，前者 3 个月涨粉 100 万，后者 2 个月涨粉 150 万。
2020 年 4 月 3 日，B站UP主“老番茄”的粉丝数正式突破 1000 万大关。平台第一位千万粉丝UP主的诞生，瞬间点燃了小破站。当天老番茄所发布的新作弹幕数，也因粉丝们的恭喜声而突破 32 万，是他作品平均弹幕数的2- 3 倍。这位从 2013 年起就进驻B站的UP主，成名于极具B站原生态特色的游戏区，并且多次自称不太喜欢社交，某种程度上代表了一大批B站早期的普通用户。
今日，针对“B站获索尼4亿美元战略投资”一事，索尼表示，将借力B站年轻一代的核心用户群及在线娱乐的强大实力，推动索尼娱乐业务的进一步发展。
钉钉火了之后，还带动了阿里官方账号矩阵的成立，接享流量红利。截止 3 月 20 日， B 站上钉钉有78. 6 万粉丝，阿里巴巴57. 5 万，支付宝18. 7 万，阿里达摩院9. 3 万，淘宝8. 1 万，阿里云6. 9 万，阿里在B 站官方账号矩阵超过 25 个。
最近，不知道大家有没有跟我一样感觉到：B 站的存在感越来越高了。且不说去年的 B站跨年演唱会，被称为「最懂」年轻人的新年晚会，豆瓣评分 9.2。春节后，钉钉在 B站“求饶”，请求大家不要分期打 5 星好评(打一星)，收获 2311.7 万播放，29.5 万弹幕。
“腾讯持股13.3%，阿里全资子公司淘宝中国持股7.2%，索尼 4 亿美金入股B站……”(数据来源于网络公开信息)B站备受国内外资本的青睐。
100 天，冯提莫在B站入乡随俗。2019 年 12 月 23 日，停播了近 3 个月的冯提莫在B站迎来了首秀。从此“斗鱼一姐”成为了过去时，B站UP主是她新的身份。
如果你最近发现身边有朋友看手机时要么咯咯傻笑状似癫痫要么捶胸顿足面如死灰，注意了，他可能不是在刷剧或者吃鸡，而是在认真学习。不要怀疑。自从中国政法大学法学教授罗翔在B站一个自我介绍的视频都能吸引数百万网友围观之后，小破站的形象逐渐严肃了起来。半佛仙人、巫师财经等知名UP主的视频动辄数百万的点击也让人们多出了不少问号：这届年轻人竟然如此好学?
但是，每次我浏览 B 站热榜的时候，都会刷到一些奇奇怪怪，点击量极高，看起来和 UC 惊爆体一样的视频。
2019 年的下半年对于游戏直播这个行业是又一个节点。在下半年，斗鱼在长跑超过 5 年后，在美国圆了上市梦，至此这个产业的第一阶段宣告结束，虎牙与斗鱼的双巨头格局进一步加强。