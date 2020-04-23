iQOO Neo3 5G 正式发布：骁龙 865 + 144Hz 屏幕，2698 元起

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iQOO Neo3 5G 正式发布：骁龙 865 + 144Hz 屏幕，2698 元起

2020-04-23 15:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 23 日消息：今天下午，iQOO 官方举行新品发布会，正式发布全新 5G 旗舰新机——iQOO Neo3。

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图片来自 @iQOO手机

配置方面，iQOO Neo3 5G 手机搭载了骁龙 865 处理器，采用 6.57 英寸 FHD+ 显示屏，20:9 屏幕比例，同时支持 P3 色域和 HDR10，搭载 144Hz 高刷新率，支持自定义刷新率屏幕选项和智能切换，还支持动态调整刷新率。据官方介绍，iQOO Neo3 不管是列表滑动还是文字页面滑动，跟手性大幅提升，大型游戏下触控响应速度可提升 49%

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图片来自 @iQOO手机

iQOO Neo3 5G 采用侧边解锁，2.4mm 的二合一侧边按键，支持电源开关、指纹解锁，亮屏解锁只需 0.16 秒，带来更舒适的解锁体验。

相机方面，iQOO Neo3 拥有 4800 万 AI 超广角，后置采用 4800 万个物理像素主摄+112°超广角摄像头+微距镜头的组合，可以满足各类常见场景的拍摄需求。

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价格方面，iQOO Neo3 有夜幕黑，青空蓝两种配色，其中 iQOO Neo 3 6GB+128GB 版售价 2698 元，8GB+128GB 版售价 2998 元，8GB+256GB 版售价 3398 元，12GB+128GB 版售价 3298 元。

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图片来自 @iQOO手机

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