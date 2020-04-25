我是如何将我的兴趣爱好发展到每月获取3000用户的？

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我是如何将我的兴趣爱好发展到每月获取3000用户的？

2020-04-25 09:51 · 稿源：站长之家

站长之家注：Aleksey Weyman是“Millennial Moderator”博客的创始人兼编辑，该博客主要提供技术、商业相关的文章(统称为“Mods”)，目前该网站每周推出三份Mods，平均每月约有 3000 名读者，每月收入约 500 美元。

是什么促使你开始创建Millennial Moderator的?

我最初对web开发感兴趣，这让我通过自学学会了如何构建网站。同时，我对新兴技术也很感兴趣。将这些相结合，一个技术/新闻博客就这样诞生了。

当我开始与我的朋友们分享一些Mods时，我意识到他们对Millennial Moderator的内容很感兴趣。为此，我创建了社交媒体分享页面作为内容的扩展，以便我转发最新的Mods供他们阅读。

很快，人们开始在自己的网络上分享这些帖子，直到今天还在带来新的流量。

QQ截图20200422162700.jpg

最初的产品是如何构建的?

构建Millennial Moderator的最大成本是时间。因为我几乎没有web开发方面的专业技术，所以我花了数百个小时在网上学习课程，在Github、Stack Overflow、Reddit等社区里向他人学习并提出问题。

我花了大约一个月的时间创造了一款像样的MVP(最小化可行产品)，然后又花了六个月的时间，才根据自己的想法设计出了具有特色的布局、设计和SEO等。

你是如何获取用户的?

当我完成了 6 个月的构造后，将关注点从平台转移到了如何获取用户上，SEO变得越来越重要，而且文章也需要拥有更高质量的内容。

我们开始在社交媒体(Facebook， Twitter， Instagram)上发放各种免费赠品以吸引用户，如用户关注我们的账号，那么他们就可以免费换取电子书之类的东西。我们还扩展到了其他社交平台，比如Pinterest和Medium，这两种社交平台我们至今仍在使用。随着我们加大投入第三方账户的营销计划，我们开始看到每月读者的增长。

我们使用谷歌分析来跟踪我们所有的流量来源，通过一段时间的观察，我们已经能够确定最佳的发布时间。同时，我们还使用了Heatmaps，它可以让你看到你的网页的哪些部分获得最多的点击。

我的建议是，从尽可能多的渠道推送你的内容，然后评估哪些渠道是最有效的，专注这些渠道。

优化你的内容在谷歌搜索结果中的排名也很重要。

QQ截图20200422155738.jpg

你的商业模式是什么?你是如何增加收入的?

Millennial Moderator有三种赚钱方式：

广告联盟和横幅广告

这个收入模式需要选择相关的广告内容来展示给读者。以及合适的广告单元位置，尽量不要太影响到用户的阅读体验。

网络联盟营销

我们需要写相关产品的软文，或者在某些文章中提到他们的产品，然后将读者指向特定的登录页面。然而，我们对商业伙伴的要求很高。毕竟，我们优先考虑的一直是我们的读者，我们只想向他们展示最好的东西。

捐款

所有用户的捐款都可以通过PayPal在我们的捐赠页面受理。我最近在Millennial Moderator上建立了一个比特币/以太币的捐款地址，作为一种额外的捐款方式，在很短的时间内，我们已经收到了和美元一样多的比特币捐款。

我想跟上时代是值得的。

QQ截图20200422111218.jpg

你对那些初创者有什么建议?

对于那些刚刚开始创业的人来说，永远要让自己处于一个学习新东西的状态。我经常强迫自己参加商务会议和聚会，与业内其他人交谈，了解他们的工作内容和工作方式。永远不要放弃对知识的渴望。

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