如何提高客户生命周期价值？这几种策略可以帮到你！

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如何提高客户生命周期价值？这几种策略可以帮到你！

2020-05-05 09:37 · 稿源：站长之家

站长之家注：对一个企业来说，留住客户的成本远远低于获取新客户的成本，但大多数企业仍在获取客户方面投入大量资金。结果，他们的确获得了新客户，但他们也在这个过程中失去了很多。

当你计划下一次营销预算时，请记住这一点。将你的一些营销投资从获客计划转向保留计划可能是有意义的。

首先，你需要制定策略使这些计划能够对你的业务产生积极的效果。

黑客，鼠标，隐私，互联网，创业

提高客户生命周期价值的策略

您的企业可以使用三种关键策略来增加客户生命周期价值(CLV)。如果你不采用其中的一种或多种策略，你就不太可能在短期内看到客户保留率或客户忠诚度的大幅提升。让我们来看看以下策略：

增加每个订单的销售额：增加客户生命周期价值的第一个策略是增加每个订单的销售额。你的目标是激励顾客在每一笔交易上花更多的钱。

增加销售量：提高CLV的第二个策略是随着时间的推移增加业务销售数量。第一个策略关注的是每一笔交易的价值，而这个策略关注的是交易的数量。

降低服务客户的成本：提高客户价值的第三个策略是降低企业服务客户的整体成本。这包括所有的成本，从包装产品运输到接听客户服务电话。你为客户服务的成本越低，每个客户对你净利润的价值就越大。

实施你的策略

一旦您有了提高客户生命周期价值的策略，您就需要实现这些战略。

1. 沟通

为了在一段时间内增加销售并建立客户生命周期价值，您必须不断地与客户进行沟通。建立强大品牌的秘诀是与客户建立一种关系，随着时间的推移，这种关系会带来品牌忠诚度和品牌宣传。首先要始终如一地履行你的品牌承诺，满足客户对你的品牌的期望，并与他们沟通以建立品牌信任。

客户服务是沟通的重要组成部分。如果你的客户服务沟通很差，你将很难增加客户价值。确保客户有各种各样的客户服务选项，包括聊天、电子邮件和电话。此外，确保你的客户服务团队随时在线。我们生活在一个7* 24 的世界，只在正常的工作时间提供客户服务很难让客户满意。

2. 个性化

个性化的内容和优惠是建立客户终身价值的关键。如今，市场营销人员可以接触到海量数据，因此更容易提供个性化的产品优惠、促销活动，以及更多针对特定客户或客户群的服务。

在你的网站和你的电子邮件营销中利用动态内容，让客户总是看到最相关的优惠。例如，当客户在您的网站上查看特定产品或将特定产品添加到他们的在线购物车时，显示客户可能感兴趣的相关产品。这是增加每个订单销售额的好方法!

3.专卖权

通过为你的客户提供独家优惠和奖励是很重要的。创造频繁的购物计划和其他忠诚的福利，让你最好的客户感到特别。

4.细节

细节很重要。即使客户过去曾从你的公司购买过产品或服务，并对这些体验很满意，但你也不能在未来的沟通或交易中偷工减料。请记住，用户体验对于建立客户忠诚度、提高用户保留率和客户价值至关重要。

5.再参与

如何重新吸引那些没有从你的公司购买任何东西或最近没有打开你的电子邮件的老客户?如果你不试图重新吸引他们，你就不能指望他们成为回头客。

你可以通过电子邮件重新营销。给那些三个月内没有向你购买过任何东西的客户发邮件，或者六个月内没有打开你的电子邮件通讯或促销邮件的客户发邮件，给他们一些特别的东西，让他们回来再买。或针对那些访问了你网站上的特定页面但没有购买的人重新投放广告。

以上这两种策略都是为了增加新老客户的销售额。

同时，你应该让他们重新关注你的品牌，并提醒他们，当他们不买东西的时候，他们错过了什么。

起步

增加客户生命周期价值取决于您制定长期战略和短期策略来实施这些战略的能力。

请记住，很少有公司在客户保留方面投入足够的资金。这意味着你的竞争对手可能也没有在CLV策略上进行足够的投资。

换句话说，优先考虑客户忠诚度和客户保留率是你在竞争中抢占先机的另一种方式。

注：原文编译自 entrepreneur 原文标题 How to Increase Customer Lifetime Value And Boost Profits

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