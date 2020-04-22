创业前你应该做好哪些准备？看看这几位创始人是怎么说的

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 经验 > 创业最新资讯 > 正文

创业前你应该做好哪些准备？看看这几位创始人是怎么说的

2020-04-22 16:59 · 稿源：站长之家

站长之家注：在你没有做好充分创业的准备下，你就应该向那些成功创业的人吸取经验。来看看以下的几位创始人是怎么看待创业的：

1. 玛拉·贝克，Bluemercury联合创始人兼首席执行官：创业是一场马拉松

许多企业家专注于如何在几年内退出他们的企业，但很少会如你所愿。相反，要专注于建立一个长期的伟大公司。记住，创业是一场马拉松，而不是短跑。

2. 马特·米德，EpekData和BrandLync创始人兼首席执行官：专注盈利

虽然创业不一定会获得丰厚的回报但你需要全心全意的投入。首先，要学会如何销售!销售并不能解决所有的问题，但是没有销售你就不能解决问题。

此外，在你开始创业之前，需要做调查，了解数据，确定你的产品或服务有市场需求。蓬勃发展的公司应该专注于持续盈利，这样他们就能抵御经济衰退等不可预见的事件。然后你就有钱雇佣一流员工，自己就可以专注于你想做的工作。

3.约书亚·哈里斯，Agency Growth Secrets创始人：成功要勇于尝试

不要停留在收集信息的模式中，取得进展的唯一途径是立即采取行动去做，然后分析结果，并在需要时做出改变。

你不太可能一次就成功，但经过几次失败你已经拥有了敏捷的思维，你可以去转变。每次测试理论，你都会得到反馈，告诉你如何改进。

创业，互联网，冲刺，终点

4.盖·谢特里特， Over The Top SEO首席执行官：要有耐心，确保你有足够的资金

任何开始创业的人都应该充分了解创业初期所需的时间和资金。在所有倒闭的小企业中，有近一半是因为没有足够的资金。

制定计划，花比预期更长的时间来产生利润，并确保你有备用的资金来源。每个创业公司的盈利时间都是不同的，但如果你有足够的资金，你就会大大降低失败的几率。

5.西蒙·格拉博夫斯基，ClickMeeting的创始人和首席执行官：解决市场需求

永远问问自己，你的产品或服务将解决什么需求或问题。如果市场没有需求或兴趣，你应该重新考虑你的想法。

我之所以开始我的创业，是因为我需要一个自动群发电子邮件工具给我的订户。恰好我有一些编程能力，所以我创立了它。

事实证明，许多人也有同样的需要。 20 多年后，GetResponse已经拥有超过 35 万名客户。

我在同样的基础上创办了自己的第二家公司ClickMeeting。

因为GetResponse无法满足我们与全球团队沟通的需求，所以我们建立了ClickMeeting。现在ClickMeeting已经遍布 160 多个国家，为超过 10 万名客户提供服务。

注：原文编译自 entrepreneur，原文标题 8 Things You Need to Know Before Starting a Business

网友热搜:

销售假冒伪劣产品处罚教育类创业项目ebay销售工作内容销售十大步骤净水机租赁服务销售模式宠物狗销售网零售不是为了销售产品宁波清华创业园大学生毕业创业补助蘑菇街双十一销售额
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 中金：2020 年 5G 投资预算充足，留意 5G 手机销售滞后风险

    中金公司研报称，根据三大电信运营商和铁塔公司公告的 2020 年资本开支计划，我们看到，2020 5G 预算充足，总额达到 1467 亿元；固网开支三年来第一次反弹，印证我们对光纤行业正面看法；手机方面，我们注意到运营商采取基于套餐，和手机脱钩的 5G 用户定义方式，可能出现 5G 手机销量大幅滞后于 5G 用户数增长的风险，值得留意。

    5G手机

  • 字节跳动投资人工智能企业埃睿迪，经营范围包括销售机械设备、计算机等

    天眼查数据显示，由字节跳动有限公司全资持股的北京量子跃动科技有限公司新增对外投资，被投资方为埃睿迪信息技术(北京)有限公司。目前，字节跳动持有埃睿迪5.56%的股份，为埃睿迪第六大股东。埃睿迪的注册资本由此前的约 1273 万，新增至约1356. 7 万人民币。埃睿迪信息技术(北京)有限公司成立于 2014 年 11 月，公司经营范围包括销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品等。

    字节跳动 埃睿迪 人工智能

  • 百应工作手机「销售专用」，助力业绩增长

    现阶段，销售人员每天需要耗费大量精力录入客户信息，客户跟进情况更新不够及时。随之而来的，是销售团队低效产出、客户公海管理混乱、意向客户轻易流失等一系列问题，我们该如何解决呢?为保障客户服务质量、提高内部协作效率和监管合规等原因，百应「工作手机」将提供“手机数据自动备份”功能。企业可通过API获取员工在使用工作手机中产生的行为数据，满足企业的外部监管合规和内部管理需求。同时，在工作手机上的客户联络记录、

    百应工作手机

  • 创业路上的陈欧

    2015 年，陈欧曾被媒体誉为“ 1984 新一代”，与他共享这一殊荣的是今日头条创始人张一鸣。作为聚美优品掌舵人，陈欧不服输的性格特质也被带入到他的企业，不甘于挣扎在垂直电商赛道，聚美优品开启多元化发展模式，寻找更多可能。两难2013 年 3 月 1 日，聚美优品在成立三周年之际发起周年大促，吸引了大量用户疯狂下单，一度导致聚美优品后台系统宕机，订单多到堆在仓库发不出去。系统故障，反映出聚美优品运营能力的不足，电商不

    陈欧

  • 复亚智能荣获第四届创业之星全球大赛创业新锐奖

    2019 第四届上海·杨浦创业之星全球大赛获奖名单已正式公布！上海复亚智能凭借“基于人工智能的无人机全自动飞行系统”项目一路过关斩将，成功斩获“创业新锐奖”！！大赛升级、竞争激烈第四届杨浦“创业之星”大赛全面升级，与之前的三届大赛颇为不同，创业项目之间的竞争更为激烈。“全球化”国际赛制：从国内赛升级为全球赛，之前是跟国内的创业项目比，今年则需要跟国内外所有申报创业项目硬核比拼，能拼赢绝对是实力。据了解?

    复亚智能

  • 苹果开始通过其线上商店销售AirPods Pro替换耳塞

    我们知道广受欢迎的苹果AirPods Pro耳机采用了入耳式设计，购买后可以在包装盒里找到三种尺寸的柔软弹性硅胶耳塞头，如果你不小心把这些耳塞头弄丢了，现在可以通过苹果官网买到替换型号，今后这种耳塞头也会在线下门店销售，但除了中国区域以外的所有Apple Store目前仍旧关闭。

    AirPodsPro替换耳塞 苹果 AirPodsPro

  • JDI获苹果2亿投资

    苹果公司又向其供应商日本显示器公司（Japan Display Inc.，简称JDI）投入了 2 亿美元。

    JDI 苹果投资 苹果公司

  • 腾讯产业创赢投资公司2天内投资3家金融科技企业

    3月30日据财经涂鸦报道，腾讯公司在3月26日和3月27日连续投资了英创艾伦、蘑菇财富、今日投资总计 3 家金融科技公司，持股比例均不足1%。深圳市腾讯产业创赢有限公司成立于 2019 年 9 月 17 日，由深圳市腾讯产业投资基金有限公司持有100%的股份。

    腾讯 腾讯产业创赢投资公司 金融科技

  • 联想创投公布成立4年投资成绩：投资和孵化的企业已超过120家

    4 月 15 日，联想创投召开2020/ 21 财年誓师大会，联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强在会上首次披露了联想创投的投资成绩：成立四年，投资和孵化的企业已超过 120 家，先后引入湖北、北京、深圳、天津等政府LP，目前已有 34 家成员企业进入联想集团生态，累计协同收入超过 6 亿美元。预计 2020 年底，上市被投企业将超过 10 家。

    联想 联想创投 联想创投投资成绩

  • 特斯拉要求美国半数的销售和送货员工强制休假

    特斯拉要求美国一半的销售和送货员工强制休假。据外媒援了解该决定引特斯拉员工的话，经理们今天将这一消息传达给了员工。特斯拉一名发言人就此事拒绝置评也没有对报道中的强制休假发表评论。据报道，该公司式在制定了应对新冠病毒所带来的困难的计划后才制定了休假计划。这些计划要求对所有非必要的小时工实行休假并削减领薪员工的工资。

    特斯拉 特斯拉员工 新冠病毒

  • 支付宝首页大改版后，首批商家销售暴增1600%

    支付宝官方表示，由于疫情影响，医疗健康类服务在支付宝端成为热门，数据显示，城市生活周以来医疗健康类服务增长超 16 倍，体检销量是去年同期的 3 倍。

    支付宝 支付宝商家 支付宝流量

  • 销售转型！董修惠谈数字化品牌零售！

    线上购物已经逐渐成为国人的一种生活方式，诸如汽车、房产之类的大宗消费品也逐渐尝试数字化品牌零售来满足人们日益增长的需求。一汽-大众有限公司商务副总经理、一汽-大众销售有限公司总经理董修惠表示，一汽-大众深受客户的信赖，更需要企业在销售服务方面下更多功夫。强调了数字化品牌零售中心和超级APP对一汽-大众的重要性。 一汽-大众有限公司商务副总经理、一汽-大众销售有限公司总经理董修惠时代的潮流总是向前，只有顺应潮

    数字化品牌零售

  • 阿里云创新中心启动“2020春季创业节” 亿元大额神券助创新创业

    “后疫情时代”，中小企业复苏之路向“新”而生。为了更好的服务中小企业，帮助中小企业复工复产，阿里云创新中心整合阿里巴巴集团内外资源、携手创企明星企业、创投机构、优质服务商、权威媒体等合作伙伴共同发放亿元红包资源，共同启动“复苏、新生 2020 春季创业节”，为创业及就业贡献阿里力量。据悉，“ 2020 春季创业节”将在 3 月到 4 月为期一个半月的时间里，联动全国 60 个阿里云创新中心，通过线上线下资源整合，共同发

    阿里云 阿里云创新中心

  • B站获索尼4亿美元投资

    今日，针对“B站获索尼4亿美元战略投资”一事，索尼表示，将借力B站年轻一代的核心用户群及在线娱乐的强大实力，推动索尼娱乐业务的进一步发展。

    B站 索尼 哔哩哔哩

  • 这两周，腾讯投资大扫货

    或许可以这样理解：拼多多在在 2019 年下半年推出的百亿补贴政策初见成效。不过，这种拉新方式并不具有可持续性，需要耗费大量现金。前几日，拼多多宣布在 2020 年，公司将在新消费领域，继续扩大“百亿补贴”的范围和力度。尽管拼多多目前账面还有 333 亿的现金及现金等价物，但腾讯及长线投资人的输血变得尤为重要。

    腾讯 腾讯公司 腾讯投资

  • 苹果宣布 App Store 将停止从亚马逊等视频服务销售中抽成

    苹果周三表示，将停止从 iPhone 和其他苹果设备上提供的「符合要求的」流媒体视频服务的 30% 分成。苹果在电子邮件声明中表示，「对于符合要求的优质视频娱乐应用，例如 Prime Video、Altice One 和 Canal+，用户可以选择使用捆绑至现有视频订阅服务的支付方式购买或租赁电影或电视」。

    苹果 Netflix PrimeVideo

  • 苹果宣布将停止从亚马逊等视频流媒体服务销售中抽成

    4月2日据theverge消息，苹果公司周三证实了一项针对流媒体视频提供商的计划，该计划允许这些平台在出售个人购买的电影、电视节目和租借电影时，不用提交30%的App Store抽成费用。该计划于今天早些时候首次公开，当时亚马逊Prime Video更新了iOS版。目前尚不清楚亚马逊发布的iOS版应用程序已经存在多长时间，但是苹果证实，目前至少还有另外两家提供商，Altice One和Canal+正在参与。

    苹果 苹果暂停视频流媒体服务抽成 视频流媒体

  • 阿里巴巴国际站：恢复向波兰销售口罩和消毒产品

    3月25日晚，阿里巴巴国际站发布公告称：自 2020 年 3 月 25 日起，恢复向波兰买家销口罩和消毒产品。波兰政府当日表示，波兰政府允许阿里巴巴国际站(Alibaba.com)售卖口罩和消毒产品。此前， 3 月 20 日，阿里巴巴国际站曾发布《关于暂停向波兰销售口罩和消毒产品的公告》，该公告显示，暂停销售的原因是“因波兰政府机构要求电商网站不能向其境内销售口罩和消毒产品。”

    阿里巴巴 阿里巴巴国际站

  • 阿里巴巴：平台禁止销售Covid-19相关检测产品

    据彭博社报道，阿里巴巴表示，根据不同国家/地区适用的法律法规，禁止在Alibaba.com平台上销售与COVID- 19 相关的检测产品。该公告于 2020 年 3 月 21 日发布后生效。

    阿里 阿里巴巴 电商

  • 腾讯科技经营范围新增国内贸易、医疗器械销售

    天眼查数据显示，2020年4月1日，腾讯科技（深圳）有限公司发生工商变更，经营范围新增国内贸易；从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品) ；一类医疗器械销售；二类医疗器械销售。许可经营项目：三类医疗器械销售。

    腾讯科技 腾讯新增医疗器械销售
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM