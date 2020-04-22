创业前你应该做好哪些准备？看看这几位创始人是怎么说的

站长之家注：在你没有做好充分创业的准备下，你就应该向那些成功创业的人吸取经验。来看看以下的几位创始人是怎么看待创业的：

1. 玛拉·贝克，Bluemercury联合创始人兼首席执行官：创业是一场马拉松

许多企业家专注于如何在几年内退出他们的企业，但很少会如你所愿。相反，要专注于建立一个长期的伟大公司。记住，创业是一场马拉松，而不是短跑。

2. 马特·米德，EpekData和BrandLync创始人兼首席执行官：专注盈利

虽然创业不一定会获得丰厚的回报但你需要全心全意的投入。首先，要学会如何销售!销售并不能解决所有的问题，但是没有销售你就不能解决问题。

此外，在你开始创业之前，需要做调查，了解数据，确定你的产品或服务有市场需求。蓬勃发展的公司应该专注于持续盈利，这样他们就能抵御经济衰退等不可预见的事件。然后你就有钱雇佣一流员工，自己就可以专注于你想做的工作。

3.约书亚·哈里斯，Agency Growth Secrets创始人：成功要勇于尝试

不要停留在收集信息的模式中，取得进展的唯一途径是立即采取行动去做，然后分析结果，并在需要时做出改变。

你不太可能一次就成功，但经过几次失败你已经拥有了敏捷的思维，你可以去转变。每次测试理论，你都会得到反馈，告诉你如何改进。

4.盖·谢特里特， Over The Top SEO首席执行官：要有耐心，确保你有足够的资金

任何开始创业的人都应该充分了解创业初期所需的时间和资金。在所有倒闭的小企业中，有近一半是因为没有足够的资金。

制定计划，花比预期更长的时间来产生利润，并确保你有备用的资金来源。每个创业公司的盈利时间都是不同的，但如果你有足够的资金，你就会大大降低失败的几率。

5.西蒙·格拉博夫斯基，ClickMeeting的创始人和首席执行官：解决市场需求

永远问问自己，你的产品或服务将解决什么需求或问题。如果市场没有需求或兴趣，你应该重新考虑你的想法。

我之所以开始我的创业，是因为我需要一个自动群发电子邮件工具给我的订户。恰好我有一些编程能力，所以我创立了它。

事实证明，许多人也有同样的需要。 20 多年后，GetResponse已经拥有超过 35 万名客户。

我在同样的基础上创办了自己的第二家公司ClickMeeting。

因为GetResponse无法满足我们与全球团队沟通的需求，所以我们建立了ClickMeeting。现在ClickMeeting已经遍布 160 多个国家，为超过 10 万名客户提供服务。

注：原文编译自 entrepreneur，原文标题 8 Things You Need to Know Before Starting a Business