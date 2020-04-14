滴滴成立用户增长部 将推动平台产品迭代和创新

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 滴滴最新资讯 > 正文

滴滴成立用户增长部 将推动平台产品迭代和创新

2020-04-14 21:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:近日，滴滴宣布成立“用户增长部”，由网约车产品部、原平台产品部、网约车平台乘客部的部分团队组成。

据悉，用户增长部将推动平台产品迭代和创新，支持公司一站式出行平台建设及进一步的品类延伸，实现跨业务、跨组织的高效协同。

滴滴表示，将任命网约车公司执行总裁陈熙兼任用户增长部GM，向柳青汇报。平台产品负责人黄潇莹、平台乘客运营负责人张可帅兼任用户增长部AGM，向陈熙汇报。

滴滴

以下为滴滴邮件内容：

新的三年，滴滴的目标是“0188”：没有安全则一切归“0”，每天服务超过 1 亿单，国内全出行渗透率超过8%，全球服务用户MAU超 8 亿。我们的价值观是为用户创造价值，“0188”的达成首先是通过服务好、沟通好每一个用户而实现的。

为持续发现和创造用户价值、推动滴滴全平台用户增长，协同各业务部门形成合力，最终实现“0188”的三年战略目标。经过集团慎重考虑决定，对组织进行如下升级调整：

网约车产品部、原平台产品部、网约车平台乘客部的部分团队和同学，将融合组成新的集团职能部门“用户增长部”。用户增长部将推动平台产品迭代和创新，支持公司一站式出行平台建设及进一步的品类延伸，实现跨业务、跨组织的高效协同。

任命网约车公司执行总裁陈熙兼任用户增长部GM，向柳青汇报。平台产品负责人黄潇莹、平台乘客运营负责人张可帅兼任用户增长部AGM，向陈熙汇报。

网友热搜:

滴滴司机滴滴程维简历滴滴上线日本消息滴滴拼车价格不一样滴滴打人app是真是假滴滴共享电单车滴滴几点算夜间出行滴滴前期收购多少企业滴滴打车滴滴十大股东
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：

  • 消息称滴滴新成立用户增长 陈熙兼任总经理







    据媒体报道，滴滴新成立职能部门用户增长部，网约车公司执行总裁陈熙兼任总经理，向滴滴总裁柳青汇报。平台产品负责人黄潇莹、平台乘客运营负责人张可帅兼任副总经理，向陈熙汇报目前，滴滴官方尚未对该消息做出回应。

    滴滴 用户增长部 陈熙

  • 滴滴出行：今年将为退役军人提供至少1.5万个就业岗位

    3月31日，滴滴出行官方微信号发文称，今日，退役军人事务部与滴滴出行等 4 家企业签署退役军人专项招聘合作协议，预计今年将为退役军人提供至少1. 5 万个就业岗位，包括豪华车司务员、礼橙专车司机及两轮车运维人员。滴滴数据显示，目前在滴滴平台的网约车司机中，退役军人占比为12%。

    滴滴出行 滴滴

  • 滴滴出行推动网约车防疫安全标准立项，本月将正式出台

    3月16日，滴滴出行​今天发布消息，由滴滴出行发起并联合中国城市公共交通协会共同推动的《网络预约出租汽车平台公司疫情防控服务规范》团体标准，日前已完成立项工作，计划于本月下旬正式出台。滴滴在防疫安全标准的基础上，免费面向全社会开放口罩AI识别技术，并与多个主管部门合作推出“智慧防疫码”，在南京、深圳、广州、厦门、宁波、青岛、吉林等 50 多个城市上线，覆盖巡游出租车和滴滴网约车。

    滴滴出行 网约车防疫安全标准

  • 滴滴出行内部调整加速，正式提出新三年计划

    据晚点LatePost今天发布消息称，滴滴出行今天发布全员信宣布了一系列人事调整，同时公布了未来的三年目标。其中滴滴高级副总裁兼普惠出行与服务事业群总经理付军华（Maggie Fu）因为个人原因，离开滴滴。

    滴滴出行 滴滴出行内部调整 滴滴

  • 传闻日本软银3亿美元投资滴滴出行旗下自动驾驶部门

    3月24日据The Information报道称，有知情人士透露，日本科技企业软银集团近日将完成向滴滴出行旗下自动驾驶部门牵头的 3 亿美元投资。此举意味着双方的合作再次加深，也将进一步加速滴滴在自动驾驶领域的进程。但与此同时，软银另一边正在寻求额外募资 100 亿美元，以支持旗下受新冠肺炎疫情影响的企业。

    软银 滴滴 自动驾驶

  • 滴滴出行：医护车队已陆续在多个城市完成服务使命，将转向更多社会公益服务

    4月3日，今天滴滴出行发布消息称，滴滴医护车队已陆续在南京、郑州、厦门、重庆等城市完成服务使命，后续将转向更大范围的社会公益服务。武汉北京两地车队仍在继续服务中。感谢每个参与滴滴医护车队的司机师傅，这份守望相助的情义将铭记于心。

    滴滴出行 滴滴医护车队

  • 滴滴顺风车宣布3月27日起开放夜间出行服务

    3月27日，滴滴顺风车宣布将在今天开放夜间出行服务(20：00-23：00)。在司乘实名认证、个人隐私保护以及试运营期间各项安全能力的基础上，一年内无安全投诉并通过夜间出行安全考试的车主和乘客才可发布夜间行程。同时还将增加夜间司乘人脸识别频次，提升夜间轨迹异常预警能力，并要求车主侧开启全程录音等。

    滴滴顺风车 滴滴出行

  • 滴滴正式上线“滴滴跑腿”，全国21城市开通同城去送件

    3月16日，滴滴在今天正式上线了“滴滴跑腿”业务。滴滴跑腿业务将在上海、深圳、重庆等 21 个城市上线，其中包括一周前已进行试点运营的成都和杭州。通过滴滴跑腿，用户可以召唤跑腿员代买自己所需的商品并享受送货上门的服务，同城取送件功能也将在近期开通。滴滴跑腿以公里计费，以杭州为例， 5 公斤以内的商品， 4 公里以内订单的跑腿费为 12 元，4 公里以上每公里加收 2 元，新用户首单立减 10 元。

    滴滴跑腿 同城送件

  • 滴滴顺风车今起开放夜间出行服务 要求车主开启全程录音

    今天下午，滴滴顺风车官方微博宣布将从今天起开放夜间出行服务，服务时间从20：00-23：00。在司乘实名认证、个人隐私保护以及试运营期间各项安全能力的基础上，一年内无安全投诉并通过夜间出行安全考试的车主和乘客才可发布夜间行程。

    滴滴 滴滴顺风车 网约车

  • 金固股份与滴滴战略合作，推动出行及汽服行业的发展升级

    近期，金固股份发布关于与北京嘉扬科技有限公司签订战略合作协议的公告，称已与滴滴旗下汽服品牌“小桔车服”签订战略合作。通过此次战略联合，金固股份与滴滴旗下小桔车服将为对方提供核心战略客户应享有的优质、优先的服务，以达到强强联合、互惠双赢的目的。并敲定了五个方面的合作，其中联合研发5G、车联网、IoT等前沿技术在车队运营管理及汽车后市场领域的应用成为首推合作项目。2020 年 3 月，金固股份发布上市公司公告中称?

    金固股份

  • 金固股份与滴滴战略联合推动汽车出行、后市场行业的发展升级

    高通无线研发部门高级工程总监季庭方博士接受媒体采访时表示，车联网是非常重要的5G垂直行业应用之一，包括免许可频谱、5G定位等在内的技术特性将在今年通过5G标准新版本Release 16版本引入，意味着车联网将得到更多的支持。金固股份身为深交所上市企业，深深明白这一点，不断的为后市场行业的发展升级。今年三月，金固股份（002488.SZ）发布上市公司公告，称已与北京嘉扬科技有限公司（滴滴旗下汽服品牌“小桔车服”）签订战略合?

    金固股份

  • 滴滴自动驾驶发生投资人变更，滴滴创始人程维个人持股90%

    天眼查数据显示，4月1日，滴滴旗下自动驾驶的运营主体上海滴滴沃芽科技有限公司发生投资人变更，滴滴出行的运营主体——北京小桔科技有限公司退出股东行列，新增程维和滴滴CTO张博为股东，二人分别持股90%和10%。此外，企业类型由有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)变更为有限责任公司(自然人投资或控股)。

    滴滴 自动驾驶 程维

  • 金固股份为何会牵手滴滴

    近年来我国共享出行市场全面发展，数据预测显示，2030年中国的共享出行市场将为5640亿美元(约合人民币37738亿元)，年均增长32%。分析人士指出，营运车辆增速迅猛，维保频次和需求远高于私家车。而金固股份则自2015年以来深耕汽车后市场服务，目前其旗下“汽车超人”专注推动线下汽服门店数字化发展，致力于为用户提供高效优质的养车服务，是领先的汽服连锁品牌。若与共享出行行业合作，将有效促进其业务增长。据悉，在近期金固股份

    金固股份

  • 金固股份为何会牵手滴滴

    近年来我国共享出行市场全面发展，数据预测显示，2030年中国的共享出行市场将为5640亿美元(约合人民币37738亿元)，年均增长32%。分析人士指出，营运车辆增速迅猛，维保频次和需求远高于私家车。而金固股份则自2015年以来深耕汽车后市场服务，目前其旗下“汽车超人”专注推动线下汽服门店数字化发展，致力于为用户提供高效优质的养车服务，是领先的汽服连锁品牌。若与共享出行行业合作，将有效促进其业务增长。据悉，在近期金固股份

    金固股份

  • 金固股份与滴滴联合为用户提供更高效优质的养车服务

    金固股份自 2015 年以来深耕汽车后市场服务，目前其旗下“汽车超人”，专注推动线下汽服门店数字化发展，致力于为用户提供高效优质的养车服务，是国内领先的汽服连锁品牌。近期，金固股份（002488.SZ）发布上市公司公告，称已与北京嘉扬科技有限公司（滴滴旗下汽服品牌“小桔车服”）签订战略合作协议，双方将在5G、车联网等五个方面展开战略合作，推动汽车出行、后市场行业的发展升级、共同探讨新的服务模式。据了解，金固股份在?

    金固股份 滴滴

  • 程维再战江湖，滴滴左右开弓

    在中国的互联网江湖，不安全感与边界危机是每个创业公司都必须面对的问题，即便如滴滴这样的独角兽也不例外。3 月 16 日，滴滴上线跑腿业务。 3 月 24 日，滴滴定下新的目标，日单数超一亿，国内出行领域渗透率超8%。

    程维 滴滴 滴滴跑腿服务

  • 滴滴跑腿正式上线：首批21城 以公里计费

    滴滴今日宣布，在上海、深圳、重庆等21个城市上线跑腿服务，其中包括一周前已进行试点运营的成都和杭州。

    滴滴 滴滴跑腿

  • 滴滴正式上线跑腿服务 同城取送件将在近期开通

    今天，滴滴在上海、深圳、重庆等 21 个城市正式上线跑腿服务，其中包括一周前已经进行试点运营的成都和杭州。用户打开滴滴APP就可以在导航顶部看到跑腿服务。通过滴滴跑腿用户可以召唤跑腿员代买自己所需商品并送货上门，新用户首单可减 10 元。

    滴滴 滴滴跑腿 同城配送

  • 金固股份与滴滴强强联合以实现互惠双赢目的

    曾经，金固股份汽车超人董事长孙锋峰如此阐述金固股份旗下汽车超人的定位：“金固股份旗下汽车超人就是依托互联网技术，通过信息化手段为他们‘赋能’，进行改造升级，推动传统零售模式向新零售模式转型升级”。当然，想要有依托就要找合作伙伴。为此，本月月初金固股份(002488.SZ)发布上市公司公告中称已与北京嘉扬科技有限公司(滴滴旗下汽服品牌“小桔车服”)签订战略合作协议，双方将彼此为对方提供核心战略客户应享有的优质、?

    金固股份

  • 滴滴推出智慧防疫码 一键查询车辆消毒记录

    近日，滴滴出行发布公告称，为了让用户在乘坐网约车时更加安心，滴滴与多个主管部门合作推出了“智慧防疫码”。乘客可以用手机扫描车上的二维码，即可查看所乘车辆的消毒记录或登记乘车信息。

    滴滴 智慧防疫码 网约车
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM