滴滴成立用户增长部 将推动平台产品迭代和创新

站长之家(ChinaZ.com) 4月14日 消息:近日，滴滴宣布成立“用户增长部”，由网约车产品部、原平台产品部、网约车平台乘客部的部分团队组成。

据悉，用户增长部将推动平台产品迭代和创新，支持公司一站式出行平台建设及进一步的品类延伸，实现跨业务、跨组织的高效协同。

滴滴表示，将任命网约车公司执行总裁陈熙兼任用户增长部GM，向柳青汇报。平台产品负责人黄潇莹、平台乘客运营负责人张可帅兼任用户增长部AGM，向陈熙汇报。

以下为滴滴邮件内容：

新的三年，滴滴的目标是“0188”：没有安全则一切归“0”，每天服务超过 1 亿单，国内全出行渗透率超过8%，全球服务用户MAU超 8 亿。我们的价值观是为用户创造价值，“0188”的达成首先是通过服务好、沟通好每一个用户而实现的。

为持续发现和创造用户价值、推动滴滴全平台用户增长，协同各业务部门形成合力，最终实现“0188”的三年战略目标。经过集团慎重考虑决定，对组织进行如下升级调整：

网约车产品部、原平台产品部、网约车平台乘客部的部分团队和同学，将融合组成新的集团职能部门“用户增长部”。用户增长部将推动平台产品迭代和创新，支持公司一站式出行平台建设及进一步的品类延伸，实现跨业务、跨组织的高效协同。

任命网约车公司执行总裁陈熙兼任用户增长部GM，向柳青汇报。平台产品负责人黄潇莹、平台乘客运营负责人张可帅兼任用户增长部AGM，向陈熙汇报。