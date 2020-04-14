什么是SERPS？9步骤教你了解谷歌搜索引擎结果页

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什么是SERPS？9步骤教你了解谷歌搜索引擎结果页

2020-04-14 08:47 · 稿源：站长之家

搜索引擎结果页(SERP)是谷歌和其他搜索引擎根据用户的搜索查询显示的页面，它们由自然搜索结果以及付费搜索这两种结果组成。那么SERP是如何帮助网站建设者提升用户访问量呢，我们通过几个步骤让大家直观了解它的具体运作。

SEO 搜索引擎优化

为什么SERP对SEO很重要?

大多数人在SERP的只会在第一页的搜索页面上点击，很少会访问第二页。

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（从第2页之后访问量大幅下降）

这就是每个网站运营方都想在搜索引擎第一页上获得排名的原因，如果你的网站排到了第二页或者更后面，被点击的可能性十分微小。但是出于某些原因，在首页上排名并不总是等于大量的访问。

1、大多数用户点击的都是排名前几个位置的文章

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（排名前3的文章收获了75.1%点击）

2、付费内容也会占据比较好的位置，使得SERP的自然排名下降

例如，搜索“在线购买眼镜”的自然搜索结果上方显示了四个付费广告，据统计显示，这一搜索词展示的页面大约39%为属于付费结果。

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3、搜索引擎有时会用SERP功能来回答搜索查询

如“谷歌上搜索最多的内容”，会直接显示出对应的结果，用户无需再点击其他页面。

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如何获得SERP？

每个查询的SERP可能看起来都不同，但是他们全部由相同的三个主要模块组成：

1、付费广告

2、自动搜索结果

3、SERP功能

下面，我们将详细介绍这三个主要模块功能，并说明如何显示这些内容。

1、付费广告

付费搜索结果出现在自然搜索结果之前，有时也会出现在自然搜索结果之后。两种类型的结果实际上是无法区分的，唯一的真正区别是付费广告被标记为下方这样(带有Ad/广告字样)

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付费广告亿每次点击付费(PPC)为基础，这就是说广告客户对关键词的出价，并未每次点击支付搜索费用。尽管搜索引擎还会考虑广告和点击率等相关因素，但通常出价最高的客户将会获得最高排名。

2、自动搜索结果

随机搜索结果是搜索引擎中索引的页面，由于通常有成千上万个匹配结果，因此搜索引擎使用数百个排名因素对其进行排序。最终会导致相关性和高质量的页面通常最终出现在SERP的第一页。

关于搜索引擎的排名因素，这里我们来列举一部分。

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例如，搜索引擎通常显示标题、URL和描述性代码段。

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你可以通过设置页面的标题标签、URL和描述标签来告诉搜索引擎在SERP中显示什么。但是，搜索引擎几乎总是在SERP中显示硬编码的标题标签，但它通常选择摘录描述标签以外的内容。

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对于具有结构化数据的页面，搜索引擎有时也会在常规自动搜索结果旁边显示丰富的摘要。

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如果要显示在自然搜索结果中，则需要重点关注为用户查询创建最佳和最相关的结果。同时还需要确保搜索引擎可以为你的网页编制索引，并且针对搜索进行优化。

3、SERP功能

SERP功能是非传统的搜索结果，比如可以从谷歌的知识图谱(Knowledge Graph)中直接获得。

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尽管SERP功能的目的有时是直接为搜索引擎创造收入，但大多数时候还是为用户搜索提供有效的信息，同时不需要进行额外的页面点击。

SERP功能对SEO有着重大影响，最近的统计表现，超过50%的搜索没有点击

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（50.33%的搜索形成实际点击量）

备注：谷歌并不是总在结果中显示SERP功能，在过去的几年中，随着谷歌建立自己的知识图谱(Knowledge Graph)，该功能开始更加频繁的出现，并且对搜索意图的智能理解得到了提高。同时以SERP功能为特色也可以增加网站建设者的访问次数。

SERP有哪些功能?

以谷歌为例，在结果中显示了数十种常见的SERP功能，并且一直在不断测试和调整新功能。下面我们来介绍一些最常见的类型，通过这些数据的展示，希望可以帮助你的网站提升更多流量。

1、精选片段

精选的片段显示了排名最高的网页之一的内容短片，通常显示在SERP的顶部，有时候其他结果也会显示在它们上方。

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常见的摘要格式包括：

段落

清单

表格

并非所有精选短片都是以文本形式展示，有时候会显示视频内容

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你的网页可以出现在精选片段中吗?

答案是：可以!大多数情况下，谷歌会从前5名结果之一中摘录片段。如果你已经在查询中排在前5名，并且谷歌显示了精选的代码段，则可能有必要对页面进行优化以尝试出现在【精选片段】中。

2、知识卡(Knowledge card)

知识卡显示在SERP的顶部，可为查询提供简短的正确答案，一般有多种格式。

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知识卡的数据主要有以下三种：谷歌的知识图谱、数据合作伙伴以及其他受到高度信任的数据源，例如维基百科和官方政府机构。

你的网页可以出现在知识卡中吗?

不太可能!由于数据是专门从谷歌认为的受信任第三方来源提取的，因此对于大多数网站来说，不可能在知识卡中显示。

3、知识面板(Knowledge Panel)

知识面板提供有关查询主题的信息，通常出现在移动设备上SERP的顶部附近，或者网页端的右侧。像知识卡一样，知识面板中的大多数数据都来自知识图谱，以及维基百科之类的可靠数据源。但是，谷歌有时还会链接到社交账号和合作伙伴。

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你的网页可以出现在“知识面板”中吗?

可以!谷歌在“知识图谱”中显示品牌的知识面板，这些通常包括直接链接到该品牌公司的网站和社交账号中。

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你的公司图标也可以出现在竞争对手的“知识面板”中，若有用户点击了你的图标，将对公司进行搜索，借此来展示你的公司信息，起到推广的作用。

4、图片包(Image Pack)

图片包会显示一些缩略图，单机它们即可将用户带到谷歌图片，通常也会显示在SERP的顶部，同样也会显示在页面的下方。

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你的页面可以显示在图片包中吗?

有可能。你的网页上的图片可以显示在此处，但该链接始终会将搜索用户带到谷歌图片，而不是你的网站。如果他们点击进入图片，会看到一些指向图片来源的链接，这里可以将用户导向你的页面。

5、热门话题(Top stories)

热门话题轮播会显示最近发表的文章、博客和视频。每一个搜索结果都会显示缩略图、标题、发布者名称和时间戳，通常显示在SERP的顶部附近。

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你的网页可以出现在“热门话题”轮播中吗?

可以。不过根据研究显示，在PC端上搜索结果99.31%来自谷歌新闻索引的网站，并且这里大多数的排名都是短暂的，因为SERP功能的目的是为了显示新结果，而不是长期存在。

6、人们常问的问题(People Also Ask (PAA))

“人们常问的问题”会显示搜索着提供的相关问题，并且从网页中提取相关答案，该网页的显示方式与精选片段相似。每当你点击显示答案时，会加载出更多相关问题。

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你的网页可以出现在“人们常问的问题”中?

可以。像精选片段一样，这一功能的答案也是来自第三方，只要能够回答这些问题中一个或者多个的内容，均有机会被展示。但通常在这里不太可能引导更多的流量。

7、购物结果(Shopping results)

购物结果展示了付费广告客户的相关产品，每个结果都包含产品名称、价格和零售商信息，以及会展示一些特定的评论和优惠。

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你的网页可以在“购物结果”中显示吗?

是，但需要花钱。

8、网站链接(Sitelinks)

附加链接是指在排名网站上添加指向其他网站链接，或导向网站内部其他页面，它们比SERP功能对常规自然搜索结果有更强的作用。

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添加链接的好处：

1、人们可以更快地找到要搜索的内容

2、人们更有可能在SERP中点击你的网站

你可以出现在附加链接中吗?

是。你的谷歌附加链接通常会显示品牌查询，因此用户在搜索你的网站时很可能已经看到附加链接。

对于非品牌查询，至少目前来看，若页面受欢迎并且具有指向用户感兴趣的其他相关内容的内部链接时，有可能获得附加链接。

9、影片(Videos)

视频影片结果是通过视频缩略图方式来展示，只有带有嵌入视频的页面才有资格展示，并且谷歌通常还会在SERP中显示上传提起、视频时长以及上传者的名称。这些视频大多数来自YouTube，但偶尔也有其他的视频网站。

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你可以出现在“视频结果”中吗?

可以。如果是在YouTube上传的视频，谷歌会直接适配并且显示缩略图。如果是其他网站，则需要满足VideoObject才能使用该功能。

以上就是“9步骤”帮助你了解谷歌搜索引擎上SERP排名，希望可以帮助各位在谷歌上获取更好的网页排名。

注：本文编译自ahrefs，原文标题What are SERPs? Search Engine Results Pages Explained

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