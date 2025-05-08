盟友反目？苹果高管“唱衰”搜索引擎，谷歌发文驳斥！

在昨天的法庭证词中，苹果高 级副总裁 Eddy Cue 告诉法官，Safari 的搜索使用量在 4 月份首 次出现下降，他认为，这表明用户正在转向 ChatGPT 等 AI 替代品。

这番言论导致了谷歌投资者对这家搜索巨头的前景丧失了信心，谷歌的股价应声下跌约 8%。

对此，谷歌通过官方网站的博客文章驳斥了 Cue 的主张。谷歌表示，他们的搜索互动持续增长，包括在苹果设备上，亦是如此。

以下是谷歌博客文章的完整内容：

以下是我们针对今早有关搜索流量新闻报道的声明。

我们持续看到搜索的整体查询量在增长，这其中便包括来自苹果设备和平台的总查询量的增长。进一步来说，随着我们不断以新功能强化搜索功能，用户们也发现谷歌搜索在处理更多查询时更加实用了 —— 无论是通过浏览器还是谷歌应用，无论是使用语音还是 Google Lens，他们都在以新的方式、为了新的需求来使用谷歌搜索。我们很高兴能继续推进这项创新工作，并期待在谷歌 I/O 开发者大会上分享更多内容。

虽然没有足够的细节来完全解释这种差异，但也许 Cue 指的是 Safari 内部的使用情况，而谷歌则通过苹果平台上的其他方式（例如通过 App Store 中的谷歌应用程序）来弥补这一差距吧。

值得注意的是，Cue 是在一场法庭听证会上发表上述言论的，这场听证会的主题是利润丰厚的苹果-谷歌搜索交易是否应该继续进行，而其导火索是此前引发争议的“谷歌是否在搜索市场拥有反竞争垄断地位”这一话题。

显然，苹果希望这项交易继续有效，因为它每年从这项合作中获得了数百亿美元的利益。因此，将这项交易描述为过时、且日益无关紧要的交易恰好符合 Cue 的利益 —— 因为 Cue 的言论旨在说明谷歌此举本质上不具有垄断性，合作应该继续有效。

Cue 还表示，苹果将在未来几个月内把 Anthropic 和 Perplexity 等替代 AI 搜索提供商添加到 Safari 中作为搜索引擎可选项。值得一提的是，苹果还在新版本的 iOS 系统中加入了 AI 聊天机器人扩展功能，该功能目前仅支持使用 OpenAI 的 ChatGPT。

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