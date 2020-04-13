暴风集团收到关注函：被要求尽快披露相关业绩情况

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暴风集团收到关注函：被要求尽快披露相关业绩情况

2020-04-13 15:57 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日 消息：今日，创业板公司管理部向暴风集团发送关注函，要求暴风集团说明未在规定时间内披露业绩预告的原因，并要求暴风集团尽快按照规则要求披露 2019 年度及 2020 年第一季度业绩情况。

此外，关注函还要求暴风集团说明是否在聘请 2019 年年报审计机构，是否在聘请财务总监、会计机构负责人。

此前，暴风集团曾多次发布公告称，现有员工无法承担 2019 年业绩预告和业绩快报的编制工作，公司无法按相关规则的要求披露 2019 年业绩预告和业绩快报，公司尚未聘请首席财务官和审计机构，存在无法在法定期限 内披露 2019 年年度报告的风险。公司员工持续大量流失，目前仅剩 10 余人，同时存在拖欠部分员工工资的情形。

QQ截图20200413155942.jpg

以下为关注函全文：

1.你公司未在规定时间内披露业绩预告的原因，目前的进展情况及解决措施。同时，请你公司尽快按照规则要求披露 2019 年度及 2020 年第一季度业绩情况。

2.你公司是否在聘请 2019 年年报审计机构，如是，请说明进展情况及其可行性，预计聘请时间;如否，请说明对 2019 年年报披露的影响、拟采取的具体措施。

3.你公司是否在聘请财务总监、会计机构负责人(会计主管人员)，如是，请说明相关人员的具体情况、是否符合相关法律法规要求，预计聘任时间;如否，请说明对 2019 年年报披露的影响、拟采取的具体措施。

4.请你公司结合上述事项的核实情况以及公司目前存在的各类风险事项，向投资者充分提示相关风险。 

5.你公司认为需要说明的其他情况。

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