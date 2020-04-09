荣耀 Play4T/Pro 手机正式发布：售价 1199 元起

4 月 2 日，荣耀手机官方发布消息，宣布将于 4 月 9 日举行以“超级玩家，天生敢造”为主题的新品线上发布会，而本次发布的主角将是荣耀Play4T系列。 在 3 月 30 日举行的荣耀30S发布会上，荣耀总裁赵明就表示Play系列将在 4 月发布两款新品，打造年轻人的酷玩科技。结合这次官宣海报中的信息，“荣耀Play4T系列”应该就是赵明此前提到的新品，那也意味着这一系列将会有两款产品。 值得注意的是，在荣耀30S发布会上，赵明再次确定