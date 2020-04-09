荣耀 Play4T/Pro 手机正式发布：售价 1199 元起

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 9 日消息：今天晚间，荣耀手机举行线上发布会，正式推出了面向年轻人的新一代手机——荣耀 Play 4T 及荣耀 Play 4T Pro 手机，售价 1199 元起。
图片来自 @荣耀手机
据介绍，荣耀 Play4T 采用一块 6.39 英寸魅眼屏，拥有 4.5mm 孔径，采用后置指纹识别方案，荣耀 Play4T Pro 则是采用一块 6.3 英寸 OLED 珍珠屏，采用光感屏幕指纹识别方案。
荣耀 Play4T Pro 搭载麒麟 810 芯片，电池容量为 4000mAh，支持 22.5W 超级快充+GPU Turbo3.0，此外还支持方舟编译器、Link Turbo 等功能，拥有冰岛幻境，蓝水翡翠和幻夜黑三种配色。
相机方面，荣耀 Play4T 系列搭载硬件直出的 4800 万主摄、800 万超广角和 200 万景深镜头，支持 Al 超清摄影+AIS 手持超级夜景 2.0+Al 魔法短视频录制功能。
价格方面，荣耀 Play4T 标准版：6GB+128GB 售价 1199 元； 荣耀 Play4TPro 版：6GB+128GB 售价 1499 元；8GB+128GB 售价 1699 元。