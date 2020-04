内容中心SEO指南：手把手教你如何通过主题集群获得更多的流量

站长之家注:乍一看,大多数内容中心(content hub)的页面看起来跟普通页面没有什么差别,但其实暗藏玄机。本文将跟大家分享“内容中心”在SEO中所起的作用,以及教大家如何创建一个使用的内容中心。

首先以Zapier内容中心页面上提供有关远程工作的内容为例,如下图

整个页面看起来似乎没什么特别之处,但实际上它策略性的利用了站点结构来获得更多流量,链接和权威性,并且获得了不错的效果:

超过 1000 个网站链接到Zapier网站,预计每个月带来了 1100 个有机访问量

接下来,本文将主要探讨以下几个内容:

什么是内容中心?

为什么内容中心有助于SEO?

如何创建内容中心?

内容中心指的是网站聚合链接相似主题内容,它们由三部分组成:

中心页面/主体内容:关于广泛主题的高级指南。

子页面/集群内容:这些是关于主题部分更为详细的指南。

超链接:这些链接了中心页面和子页面。中心页面链接可以到所有子页面,每个子页面又可以链接回中心页面。

内容中心架构图:

下面我们来看看Drift网站的Chatbots 在实际中是如何运作的:

下图是他们的中心页面:

整个页面涵盖了Chatbots 的主题内容,并解释了它们是什么,它们的优势以及具体该如何创建。在这个页面并没有长篇大论的深入讨论主题,而是刻意的提供简短的内容,因为在子页面会提供每个子主题的更多细节,如下图:

每个子页面都有一个指向中心页面的链接

以及每个中心页面包含所有子页面的链接:

这样的做法效果可以说相当明显,整个网站吸引了超过 500 个链接到他们的中心页面,估计每月增加 6400 次有机流量。

为什么内容中心有助于SEO?

内容中心的作用不仅有助于组织内容更简洁和高效,对SEO也带来很大的好处。

1.更具权威性

使用相关的内部链接连接网站的中心页面和子页面,可以在内容之间建立语义关系。这可能有助于提升所谓的“话题权威”性,即谷歌认为一个网站在某个特定话题上是有权威的。

2.更高的链接评级

根据PageRank算法(网页评级)的工作原理,中心页面所链接页面可以从反向链接中受益。反向链接增加了中心页面的“链接评级”,然后通过内链部分传递给链接了中心页面的子页面。

谷歌在 2016 年去掉了公共PageRank分数,所以再也没有办法查看页面评分。然而仍有一些SEO指标也遵循类似的原则,比如Ahrefs的URL评级,比如Ahrefs的网址评级,研究人员发现这些与有机流量也有很高的相关性。

URL评级和搜索流量之间的相关性

3.增加可访性

由于将许多相关性页面链接在一起,内容中心增加了用户访问多个其它页面内容的可能性。这不仅有提升用户体验,还可能向谷歌发出积极的参与信号。一些SEO人员认为这可能有助于提高页面排名。

4.更具感知价值

拥有一系列关于某个主题组织有序资源,增加了访问者的感知价值。这往往能够带来更多的反向链接,因为人们通常更喜欢链接到主题优质、资源实用的页面。

如何创建一个优质的内容中心?

创建一个优质的内容中心并不会很难,你可以遵循以下三个步骤:

1、通过头脑风暴方式讨论中心页面的主题

拿起纸和笔,记录下脑海出现的所有相关话题。如果毫无思路,可以在上网搜索自己擅长的广泛主题,从中获得灵感。

例如,如果你想在网上卖葡萄酒,那就可以通过各网络平台搜索关于“葡萄酒”的各种创意想法。这时候就要从筛选出有意义的内容包括:

a.具有信息意图

首先需要选择一个信息意图明确的主题,提供有实用意义的内容。比如搜索“葡萄酒和烈酒”的大部分结果都是电子商务主页,这说明搜索者处于购买模式,而不是学习模式。

搜索“葡萄酒类型”的结果大多数是博客文章,说明人们正在寻找这类型的信息。

b.有搜索流量需求

其次,应该确保所选的主题有潜力给你带来可观的有机流量。

例如“酿酒葡萄”在美国的月搜索次数仅有 3900 次,虽然这看起来是不错的中心主题,流量潜力太低,也就不值得在这个主题上花时间了。

C.主题内容要有广度

狭隘的主题并不适用于中心页面,因为会没有子主题可以写了。正常来说,可以选择能够列出五到二十个子主题的主题。

从目前的搜索结果来看,“红葡萄酒的种类”可能是一个不错的话题,大概可以列出八种主要类型。

2、选择相关性高的子主题

这里的关键是选择与你选择的主题高度相关的子主题。

例如,如果我们的中心页面是关于“如何酿酒”,那么创建一个关于酒杯类型的子页面就没有多大意义了。

好的子页面提供了关于相关主题的更多信息。以下是确定子主题的集中办法:

a.查找所选主题排名靠前的页面

假设我们正在创建一个关于“如何酿酒”的中心页面,就可以从当前排名靠前的页面中提取子主题。

例如这个页面列出 5 个主要酿酒步骤

我们可以在中心页面上简单介绍这五个步骤,接着在子页面对每个步骤上进行更深入的讨论。要记住,那些有没有人搜索的子主题也是没有创建意义的。

b.查看排名靠前的页面的其他关键词

比如在“如何酿酒”的页面中,我们会发现一些不错的子主题,比如“酿酒设备”和“葡萄酒发酵”等等。

d.采用搜素列表模式

如果你计划在你的中心页面使用列表格式,那么找到子主题的最简单的方法就是从现有的列表中找出最流行的想法。

利用谷歌等搜索引擎搜索,然后借鉴搜索框下方出现的关联内容。同样的,依旧需要检测这些子主题搜索需求,选择排名高的关键词作为子主题即可。另外,你还可要利用资源丰富的维基百科找相关主题。

3、搭建链接

中心页面的要求可以链接到子页面,反过来子页面应该链接回中心页面。

以Drift的chatbot页面为例,所有页面都链接到了一个特色定制的目录。

如果没有足够的预算,也可以使用常规链接。如下图,中心页面提供了子页面的常规链接,子页面同样有返回中心页面的常规链接。

如何高效的建立一个内容中心页面?

创建内容中心的问题在于,他需要耗费大量的时间和精力创建内容,而解决这个问题的方案就是:利用现有的内容资源。

比如你已经有了一个类似链接架构的网站,如下图

那么只需要写一个中心主题的内容,然后链接到那些现有的帖子。

例如,我们已经有很多关于重定向、规范化、hreflang、robots.txt等技术性SEO问题的页面,这些内容随机分布在博客上。我们能做的是:

创建一个关于SEO技术的主题页面,接着链接到现有的所有子页面。

这样,我们只需要创建一个新的内容就可以创建一个内容中心。

结语

上文讨论的所有内容都围绕着一种类型的内容中心,也称为“中心辐射(hub-and-spok)”方法。现实中,还有许多不同类型的内容中心。

要注意的是,内容中心并不适合所有情况。如果你的站点是关于一个广泛的主题(如体育),那么就有足够的子主题来创建多个内容中心。而对于局限性很大主题内容内容则最好不要采用这种方式。

注:本文编译自ahrefs,原文标题Content Hubs for SEO: How to Get More Traffic and Links With Topic Clusters。