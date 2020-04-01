万豪再次发生数据泄露事件 520万酒店客户受影响

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万豪再次发生数据泄露事件 520万酒店客户受影响

2020-04-01 10:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月1日 消息:据外媒报道，万豪连锁酒店日前披露了一个安全漏洞，超过 520 万使用该酒店忠诚度APP的酒店客户受影响。

根据万豪网站发布的违规通知显示，该连锁酒店在今年 2 月份发现了安全漏洞，当时一名黑客使用了酒店员工的登录凭证，从该应用的后端系统访问客户信息。

黑客3

万豪称，黑客攻击可以追溯到 1 月中旬，但是没有透露更多的细节。这家连锁酒店还表示，入侵者可以直接访问万豪的忠诚度数据，据悉信息包括

  • 联系方式(例如姓名、通讯地址、电邮地址及电话号码)

  • 忠诚度账户信息(例如：账号和积分余额，但不包括密码)

  • 其他个人资料(例如公司、性别、生日、日期和月份)

  • 伙伴关系和从属关系(例如，航空公司忠诚度计划和数字)

  • 偏好(例如：住宿/房间偏好和语言偏好)

该酒店表示，在目前的调查中，它不认为黑客没有获取到账户密码、账户密码、支付卡信息、护照信息、身份证或驾照号码。

此外，万豪推出了一个门户网站，该应用程序的用户可以同感网站查看自己是否为该安全漏洞影响的 520 万用户之一，以及黑客可能访问了哪些数据。

这是万豪酒店在过去 16 个月里披露的第二次安全漏洞。 2019 年 11 月，万豪表示，黑客侵入了喜达屋酒店预订系统，窃取了超过3. 83 亿名酒店客户的个人信息。（zdnet

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