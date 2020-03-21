世卫总干事感谢马云支援别国应对疫情：谢谢你提供支持

站长之家(ChinaZ.com) 3月21日 消息：昨日，世卫组织在日内瓦召开新冠肺炎例行发布会，在会上，世卫组织总干事谭德塞对马云表示了感谢。谭德塞称：“世卫组织的目标是在合作伙伴、政府和私营部门的支持下，建立稳定渠道，确保持续供应，我感谢马云和他的基金会愿意向那些有困难的国家提供必要物资。”

3 月 11 日，马云第一批助力欧洲防疫的物资已到达比利时列日机场，将分别从这里捐赠给意大利、西班牙等疫情严重的国家。 3 月 18 日，马云第二批助力欧洲防疫的物资到达比利时机场，将送往法国、斯洛文尼亚和比利时三个国家。

3 月 13 日，马云宣布向美国发出物资，捐赠给美国人民。包括了 50 万份检测试剂盒和 100 万只口罩。

3月16日，马云通过马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会向非洲 54 个国家每个国家捐赠 10 万个口罩、 1000 件防护服和 1000 个防护面罩，为每个非洲国家捐赠 2 万个检测试剂盒，并与非洲各国医疗机构合作，提供新冠病毒临床治疗网上培训资料。

3月19日，马云公益基金表示，已与马来西亚、印尼、菲律宾、泰国取得联系，将尽快向这些国家捐赠应急物资。并且亚洲其他国家的应急物资正紧急筹措并与当地机构联系中，会马上宣布。

此前，马云还向日本、韩国、伊朗等国家捐赠了防疫用品。