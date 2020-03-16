三星 SFF 论坛受 COVID-19 疫情影响准定推迟举办

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三星 SFF 论坛受 COVID-19 疫情影响准定推迟举办

2020-03-16 17:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 16 日消息：sammobile 报道，由于新冠病毒引发的 COVID-19 疫情在全球爆发，日前三星旗下半导体芯片制造部门（Samsung Foundry）已决定推迟年度会议的举办日期。

Samsung-Foundry-Forum-2020-Delayed.png

图片来自 Samsung

三星 Foundry 2020 最初定于 5 月 20 日在美国加利福尼亚的硅谷举行，但现在已推迟到下半年。它通常会先在美国地区举办，并于中、日、韩、德国等地举办分会。

三星是全球半导体市场的第二大公司，市场份额为 17.8％。该公司的年度会议吸引了数百家无晶圆厂的半导体和芯片设计公司，例如 AMD，IBM，英伟达，高通等。台积电是全球最大的半导体厂商，市场份额为 52.7％。

三星正在使用第二代 7 纳米 EUV 工艺为三星电子以及其他品牌制造芯片。另一方面，预计台积电将从下个月开始为苹果即将面世用于 iPhone 12 的 5nm 制程的 A14 芯片组进行量产。

三星表示自家的 5nm 工艺将努力在 2020 年底前赶上台积电。另外，此前三星电子的年度股东大会将按计划进行，但为了防止病毒传播，将首次采用电子投票的形式。三星表示，该公司会密切留意疫情的发展。

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