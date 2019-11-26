联发科发布首款5G移动平台天玑1000：明年一季度量产上市

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息:今天下午，MediaTek（联发科）在中国正式发布旗舰级5G移动平台——天玑1000，号称全球最先进的旗舰级5G移动平台。

据悉，天玑 1000 采用了7nm制程工艺，CPU方面采用了 4 大核+ 4 小核架构，包括 4 个2.6GHz的A77 大核心，相较于上一代性能提升20%， 4 个2.0GHz的A55 小核心，GPU方面为 9 核心的Mali G77，相较于上一代G76 性能提升40%，安兔兔跑分超过了 51 万+。

在无线连接方面，天玑 1000 还支持最新的Wi-Fi 6 和蓝牙5.1+ 标准，可实现最快、最高效的本地无线连接，在下行与上行速度方面均提供超过1Gbps的网络吞吐量。

图片来源：@联发科

基带方面，天玑1000是全球第一款支持5G双载波聚合的5G单芯片，峰值下载速率可达4.7Gbps，峰值上传速率可达2.5Gbps，而且支持5G双卡双待，功耗相比友商产品最多降低40%。

此外，定位方面支持北斗、GPS、伽利略等全球多种方案，号称定位无断点，提供最佳无缝定位体验。

首款搭载天玑 1000 的终端将于 2020 年第一季度量产上市。