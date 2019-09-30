中国移动总裁李跃退休；通达系回应10月1日起快递涨价；国庆预计发送旅客1.42亿人次

中国移动总裁李跃退休

昨日，中国移动总经理李跃发布退休致辞信称，杨杰董事长受中组部委托，宣布了中央关于我到龄退休的决定，对此我坚决拥护。

李跃在退休致辞表示，常言到，退休没退党，工作结束了，人生没结束。事业之剧结束，新的退休之剧即将开启，我将全力投入，用精彩生活演好人生的最后一幕，用以回报我亲爱的朋友，热爱的企业，伟大的祖国，和精彩的时代!

资料显示，李跃， 1959 年出生，今年整 60 岁。按照中组部和国资委的规定，央企领导退休年龄是 60 周岁，视情况可以放宽至 63 周岁。李跃 2010 年 5 月 31 日被任命为中国移动通信集团公司总经理。 2010 年 8 月 19 日，正式接任中国移动CEO 。

中国铁路：国庆预计发送旅客1. 42 亿人次

昨日，中国铁路发文称，自 9 月 28 日至 10 月 7 日全国铁路预计发送旅客1. 42 亿人次，同比增加 1144 万人次，日均发送 1420 万人次，增长8.8%。 9 月 28 日，铁路国庆黄金周运输第一天，全国铁路预计发送旅客 955 万人次，同比增加 50 万人次，增长5.5%。 10 月 1 日为客流最高峰，预计发送旅客 1750 万人次，比去年高峰日增加 125 万人次，增长7.7%。

中国铁路称，假日期间，全国高铁、客运专线实行高峰运行图，在京沪、京广、沪昆高铁和宁蓉、杭深、南广、贵广、西成、渝贵等铁路干线组织动车组列车重联或大编组运行;通过加挂车辆等措施，扩大普速列车运输能力，主要城市间列车特别是进京、进沪、进穗列车安排满编组运行;努力挖掘车辆潜力，科学安排动车组运用和检修，最大限度提高运用效率;加大设备巡检力度，加强应急处置能力，确保铁路运输安全有序。

通达系回应 10 月 1 日起快递涨价

昨日，有媒体报道称，据“通达系”快递公司内部通知显示，自 2019 年 10 月 1 日起，对深莞区域内下属网点上调出港成本。 2019 年 9 月 27 日前，各分公司必须通知所合作客户于 2019 年 10 月 1 日起快递费用上涨。通知还对最低合作价格、续重价格做了硬性要求，且必须现金充单。

据新京报报道，对此，申通、圆通、中通、百世、韵达五家快递公司均表示没有下发或收到相关通知。



