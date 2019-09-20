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特朗普会见扎克伯格 或跟互联网监管有关

2019-09-20 17:08 稿源：站长之家  0条评论
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Facebook 扎克伯格

站长之家(ChinaZ.com) 9月20日 消息:engadget报道，本周四，Facebook首席执行官扎克伯格在白宫会见了特朗普总统，之后还在国会山访问了立法者，对互联网监管内容进行了讨论。

华尔街日报报道称，立法者曾呼吁更严格互联网监管，并迫使facebook等平台采取更严格的监管措施。扎克伯格想利用这个机会宣传他对适度互联网监管的愿景。

在过去的几年里，Facebook受到了很多很多方面的审查，包括消费者隐私、选举安全和高调收购。据报道，就在一个多月前，联邦贸易委员会(FTC)开始调查该公司旗下的Instagram和WhatsApp收购案，作为反垄断调查的一部分。7 月份，FTC与Facebook达成和解协议，这家社交媒体巨头将因剑桥分析隐私丑闻支付 50 亿美元的罚款。

当天晚上，曾批判Facebook 的特朗普在推特上发布了一张与扎克伯格的合影，并称他很高兴在椭圆形办公室与扎克伯格见面。目前尚不清楚双方具体讨论了些什么，不过Facebook方面表示与总统“进行了一次良好的建设性会晤”。

美国当局和监管机构面临着越来越大的压力，要求它们拆分“大型科技”公司，这些公司被指控收购竞争来垄断行业。共和党参议员乔什·霍利则敦促扎克伯格出售Instagram和WhatsApp部门。另一位立法者，民主党参议员理查德·布卢门塔尔说，他们谈到了科技产业在保护选举安全和消费者隐私方面一再失败的问题。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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