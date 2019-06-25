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过去7年，黑客攻击了全球10多家移动运营商并窃取通话记录

2019-06-25 16:29 稿源：站长之家  0条评论
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黑客 (3)

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息:techcrunch报道，安全研究人员称，他们发现了一场大规模的间谍活动，涉及窃取手机网络提供商的通话记录，并对感兴趣的个人进行有针对性的监控。

在过去的七年里，黑客们侵入了世界各地的 10 多家移动运营商，获取了至少 20 个人的大量通话记录——包括通话时间、日期和手机位置。

波斯顿Cybereason研究人员称，黑客可以利用通话记录追踪遭攻击的电信公司的任何客户的实际位置——包括间谍和政治家。

Cybereason研究人员大约一年前首次发现了这些攻击。据称，黑客通过攻击移动运营商，以获得对网络的持续访问。研究人员认为，他们的目标是从手机提供商的数据库中获取和下载目标的滚动记录，而不必在每个目标的设备上部署恶意软件。

研究人员发现黑客通过利用互联网连接的网络服务器上的漏洞进入了一个手机网络，从而在提供商的内部网络上获得了立足点。之后，黑客继续通过窃取凭证来利用他们发现的每一台设备，以获得更深入的访问。

值得一提的是， 2018 年，美国国家安全局在收集了4. 342 亿份美国人的电话记录，以作为通话详细记录计划的一部分，不过该数据的收集举措存在很大的争议。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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