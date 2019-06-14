国家网信办依法打击传播“软色情”行为 关停soul、趣约等平台

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息:近日，针对“软色情”信息向部分青少年群体渗透等问题，国家网信办会同有关部门，依法打击利用互联网传播淫秽色情和“软色情”内容的行为，严肃查处一批违法违规网站平台。

根据举报线索并经初步核实，伦哥影院、 98 妹妹、我的女孩秘密、萌都MengCity论坛、趣约、soul等网站平台存在传播淫秽色情或“软色情”信息等问题，危害青少年身心健康，社会影响恶劣。国家网信办按照属地管理原则，指导广西、浙江、海南、上海等地网信办约谈相关企业负责人，要求网站平台全面深入整改，并对问题严重的依法采取关停、下架等措施。

数据显示，今年 1 月以来，国家网信办在全国范围内开展网络生态治理专项行动，持续整治网络生态各类突出问题。截至 6 月 12 日，累计清理淫秽色情、赌博诈骗等有害信息1. 1 亿余条，注销各类平台中传播色情低俗、虚假谣言等信息的违法违规账号 118 万余个，关闭、取消备案网站 4644 家，并及时向公安机关移交一批涉黄赌毒案件线索。