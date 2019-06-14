“扫一扫”分享到微信

见闻

国家网信办依法打击传播“软色情”行为 关停soul、趣约等平台

2019-06-14 16:33 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

禁止 停止 禁令

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息:近日，针对“软色情”信息向部分青少年群体渗透等问题，国家网信办会同有关部门，依法打击利用互联网传播淫秽色情和“软色情”内容的行为，严肃查处一批违法违规网站平台。

根据举报线索并经初步核实，伦哥影院、 98 妹妹、我的女孩秘密、萌都MengCity论坛、趣约、soul等网站平台存在传播淫秽色情或“软色情”信息等问题，危害青少年身心健康，社会影响恶劣。国家网信办按照属地管理原则，指导广西、浙江、海南、上海等地网信办约谈相关企业负责人，要求网站平台全面深入整改，并对问题严重的依法采取关停、下架等措施。

数据显示，今年 1 月以来，国家网信办在全国范围内开展网络生态治理专项行动，持续整治网络生态各类突出问题。截至 6 月 12 日，累计清理淫秽色情、赌博诈骗等有害信息1. 1 亿余条，注销各类平台中传播色情低俗、虚假谣言等信息的违法违规账号 118 万余个，关闭、取消备案网站 4644 家，并及时向公安机关移交一批涉黄赌毒案件线索。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

谷歌搜索 谷歌搜索框 谷歌设计

谷歌搜索框电脑桌面版改版：新增了9个搜索类别图标

· 谷歌搜索 谷歌搜索框 谷歌设计
游戏行业 游戏行业平均工资 BOSS直聘

BOSS直聘：成都游戏行业平均工资超9000 是酒店业的2倍多

· 游戏行业 游戏行业平均工资 BOSS直聘
亚马逊 亚马逊回应零纳税

亚马逊回应零纳税：我们没欠一分税，还创造了30万个就业机会

· 亚马逊 亚马逊回应零纳税
小鹏汽车 小鹏汽车融资 融资

小鹏汽车回应“寻求6亿美元融资”：尚未确定融资规模

· 小鹏汽车 小鹏汽车融资 融资
高德地图 高德离线语音 罗永浩 林志玲

林志玲宣布结婚后，网友默默把高德离线语音设置成了罗永浩

· 高德地图 高德离线语音 罗永浩
NASA 太空旅游 太空旅游船票4亿

NASA：太空旅游船票4亿元一张 2020年首发

· NASA 太空旅游 太空旅游船票4亿
共享单车 共享单车行程显示骑到非洲

共享单车行程显示骑到非洲 网友：一个有灵魂的单车啊！

· 共享单车 共享单车行程显示骑到非洲
盖茨 巴菲特 盖茨巴菲特DQ打工

盖茨巴菲特DQ打工：一个负责耍宝 一个负责收银

· 盖茨 巴菲特 盖茨巴菲特DQ打工
雷军 电商 零售 小米

雷军：小米在零售行业追求的目标，是要让用户闭着眼睛买东西

· 雷军 电商 零售
打游戏 网瘾 精神疾病

世卫组织认定打游戏成瘾被列为精神疾病 网友：我可能需要一个精神鉴定

· 打游戏 网瘾 精神疾病
查看更多
﻿

编辑推荐

华为回应MateX 5G版上架淘宝 尚未开始销售

[数码]· 06月14日

谷歌搜索框电脑桌面版改版：新增了9个搜索类别图标

[见闻]· 06月14日

成都游戏行业平均工资超9000 是酒店业的2倍多

[见闻]· 06月14日

国家网信办整治传播“软色情”行为 关停soul、趣约等平台

[见闻]· 06月14日

小鹏汽车回应6亿美元融资：规模尚未确定

[见闻]· 06月14日

庆祝猛龙获得 NBA 总冠军，小米打造「小米 9 金龙定制版」

[数码]· 06月14日

腾讯发布NS游戏运营招聘 国行Switch游戏要来了

[见闻]· 06月14日

小米公布Android Q适配计划：预计2019年Q4内测

[数码]· 06月14日