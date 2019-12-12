2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:别看互联网大佬们在江湖上叱咤风云，平日里，他们也有不少萌萌的瞬间。例如曹国伟变魔术忘记流程找不到开关、马斯克电动皮卡发布会现场翻车、马云捂脸遁走等。下面就一起来盘点一下 2019 年互联网大佬的爆笑瞬间，看看哪个老板最可爱?

1.曹国伟变魔术忘记流程找不到开关

2019 年 1 月 10 日，在道农会上，新浪CEO曹国伟在台上表演了魔术。他称这是自己第一次变魔术，所以有些兴奋。虽然表情上看不出来，但从他忘记流程，找不到开关的慌乱模样中，大家终于相信他可能真的很兴奋。台下吃瓜群众马云爸爸毫不掩饰地哈哈大笑。

2.和董明珠再赌一把?雷军呵呵笑不停

2019 年 3 月 28 日，在 2019 博鳌亚洲论坛上，当媒体跟雷军提到其与董明珠的 5 年赌局小米惜败，下一个 5 年，小米是否要再开启一个赌局，并有信心在5G和物联网上赢过格力时，雷军呵呵笑不停。

3.盖茨、巴菲特冰淇淋店当服务员频频失误

2019 年 6 月 4 日，比尔盖茨与巴菲特在美国一家冰淇淋店“打工”，体验在冰淇淋店上班的生活。一开始制作冰淇淋时频频失误，巴菲特还调侃称“谁运气不好要吃我的冰淇淋”，并表示如果想点其他的可以算在他账上。

4.马斯克电动皮卡发布会现场翻车

2019 年 11 月 22 日，特斯拉Cybertruck皮卡发布。首先在发布会开始的时候，马斯克卖了个关子，先就把市面上的皮卡车一顿diss，然而在发布会上，在测试玻璃的坚固程度时，一度出现“翻车”状况。测试人员使用钢珠两次测试都把玻璃打碎，场面一度有些尴尬。马斯克现场开玩笑说：“可能是有点用力过猛了。”

5.马云当起音乐指挥，下台后捂脸遁走

12 月 8 日，马云变身乐队指挥现身中国企业家俱乐部周年音乐会现场。在活动现场，他还被邀请上台担任指挥，与中国爱乐乐团合作一曲。在演奏过程中，马云全程投入，动作气场满分!期间，他还指挥起了台下观众，欢呼鼓掌声不断。演奏完毕后，不知是小骄傲还是羞涩，一贯霸气的马云，还用双手捂住了脸。