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00后推出代花钱服务 替“有钱没闲”的人剁手双十一

2019-10-29 14:20 稿源：站长之家  0条评论
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购物 直男经济 网购 消费者

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:代体验服务有多火?最近，网上兴起了“代喝奶茶”“代做PPT”“代相亲”“代说晚安”等新兴服务。相较于传统的代购、代跑腿服务，这些五花八门的代体验服务则更具娱乐性质。这些服务大多数是因为新奇有趣或满足精神需求而在市场上走俏。

而近日，有网友发现，继代喝奶茶之后，“代花钱”服务横空出世。 00 后小赵就是其中一员，她自称是骨灰级网瘾少女，一天不买就难受。但由于没有那么多需要的东西要买，于是在网上发起了代花钱服务。

她称自己精于网购，能在双十一的时候替“有钱没闲”的人剁手双十一，服务项目包括代蹲点抢购、代做省钱攻略等，并承诺不省不要钱。小赵表示，做这个事情最主要的是享受那种最后付款花钱的快乐，而顾客则享受收快递的快乐。

小赵介绍，这项代花钱服务一单只要 10 元。分为三档：普通快递( 1 单)、中等快乐(2- 9 单)和顶级快乐( 10 单以上)。买家可以备注自己的快乐档位，结束后还会赠送 100 字的买后感。对此，网友感慨大千世界无奇不有，接下来是不是有人要推代洗脸、代厕所服务了？

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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