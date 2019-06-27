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销量翻了20倍？垃圾桶卖断货被限购 店主：每人只能买一件

2019-06-27 15:06 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:垃圾分类是近日上海的热议话题，每个扔垃圾的市民都将面临一个来自灵魂的拷问“你扔的是什么垃圾?”

自从上海开始实行垃圾分类，新的商机已经崛起了，连垃圾桶都供不应求。有网友表示，感觉家里需要更大的位置放垃圾桶，毕竟有干垃圾，湿垃圾，可回收垃圾和有害垃圾。

据新民晚报报道，上海某淘宝店负责人潘先生介绍，他们店里大概有五六款这种垃圾分类的垃圾桶，平时有 1000 到 2000 的需求量。去年我们就看中这个垃圾分类市场，自从开始实行垃圾分类， 6 月份店铺的垃圾桶销量快速上升，分类垃圾桶的销量翻了近 20 倍，已经爆仓了。目前他们店里的垃圾桶已经实行限购政策，每人只能买一件。

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电商网站搜索上海垃圾分类垃圾，会出现不同类型和价格的垃圾桶

据悉《上海市生活垃圾管理条例》将于 7 月 1 日正式实施，未按要求分类的个人最高可罚 200 元。

日前发布的《上海市生活垃圾定时定点分类投放制度实施导则》明确规定，垃圾投放时间一般设定在上午和傍晚两个时间段，每日共 3 至 4 小时。在大部分时间不能投放垃圾的情况下，一个大容量的垃圾桶就成为市民的“刚需”。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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