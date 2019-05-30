雷军：小米在零售行业追求的目标，是要让用户闭着眼睛买东西

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站长之家(ChinaZ.com) 5月30日 消息:5 月 29 日，小米CEO雷军在 2019 中国电子商务大会上表示：在零售行业里面最重要的是我们怎么提供感动人心，价格厚道的好产品，并且改变我们和消费者之间的关系。在小米的理念里，我们一直都把消费者当朋友。如何让你的朋友信赖你的产品，这就是我们在零售行业追求的目标。

简单地说就是能让用户在小米店里闭着眼睛买东西。“闭着眼睛买东西的境界的要求是，你不需要花心思考虑它的设计、考虑它的质量、考虑它的价钱，如果这个东西你需要，直接买就好。这也是小米为什么始终如一的关心品质、设计和性价比。”雷军认为，只有做到这个可信赖程度，零售效率才能一步一步提高。因此，我们关注零售和电商的时候，最核心的东西就是用户需要一个好产品。

此外，雷军还表示电商的核心是效率。小米过去两年的时间里从研发到制造到市场到线上消费环节，费用率一直控制在8%—9%，比较高的效率使我们能够做到同样产品比同行便宜三分之一，甚至便宜一半。