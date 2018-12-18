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一年不碰手机可获10万美元 网友：我想让我奶奶参加

2018-12-18 16:54 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:红灯、地铁上、吃饭、聊天……几乎每时每刻我们都会有那么一瞬间忍不住想要打开手机。哪怕不做什么，只是点亮屏幕，滑动几下，再熄灭屏幕。甚至有的人手机电量不足就感到浑身不舒服，一天不玩手机就像要了自己的命。

手机，iphone.jpg

图片来源图虫：已授站长之家使用

据参考消息报道，可口可乐公司旗下的“维他命水”公司日前发起了一项竞赛：成功做到一年不用手机的人将获得 10 万美元(约合人民币 69 万元)奖金。而没有坚持到 12 个月，但至少坚持了 6 个月的人也将获得 1 万美元。比赛只面向居住在美国的成年人。

参与方式是在“推特”或Instagram上发布一张照片，附上“一年无手机”的标签，然后回答并评论在不使用手机时，将如何度过自己的闲暇时光。一年不碰手机，你能做到吗?

网友们也纷纷调侃道：

69 万元，值得，找个乡下看书钓鱼种菜，看电影，写文章。有电脑也很容易过日子啊。

我想让我奶奶去参加!

我能拿到他破产。

年收入 10 万美元的工作找到了。

我可以，没有手机还有电脑和平板。

不用手机? 10 万美金?你来中国试试?可以让你破产。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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