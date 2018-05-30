优信提交IPO申请：拟筹资5亿美元，或成二手车电商第一股

站长之家(Chinaz.com)注：今天凌晨，二手车电商优信向SEC提交了IPO申请书，计划纳斯达克上市。据悉，优信此次上市拟最多筹集 5 亿美元，股票代码为“UXIN。如果成功上市，优信将成为中国二手车电商行业第一股。

据招股书披露的信息显示，优信去年二手车销售量超 63 万辆，数量同比增长67.9%，净亏损达 27 亿元。运营成本比收入高，这让大家对二手车电商行业前景表示担忧。

股权分配上，优信CEO戴琨持股24.9%，为第一大股东，第二大股东为百度，持股10%。

以下为招股书全文：

概要 根据艾瑞的数据，以 2017 年完成的交易和总GMV来看，我们是中国最大的二手车电商平台。作为中国在线二手车交易的聚集地，通过创新的整合式线上线下平台，我们帮助消费者从经销商处买车，同时帮助经销商从其他经销商和消费者处收购汽车。

我们的使命是帮助用户购买自己选择的汽车。在买卖二手车的过程中，中国的消费者和企业都面临巨大的挑战，例如只能获得有限的车辆选择。

关于汽车不完整不可靠的信息，以及复杂的交易流程。通过在中国范围内帮助消费者和企业去发现、评估和交易二手车，提供可靠的一站式交易体验，我们的平台解决了这些问题。我们平台包含两大高度协同的业务：

- 优信二手车：这是我们的2C业务，面向消费者买家，主要向消费者提供订制的汽车推荐信息、汽车金融、汽车所有权转让、车辆运输、保险咨询、质保和其他相关服务。

- 优信拍：这是我们的2B业务，面向企业买家，主要向企业提供综合解决方案，帮助它们采购汽车、优化营业额，以及促进跨地区交易。

自我们创立以来，优信二手车和优信拍都已取得成功。根据艾瑞的数据， 2017 年，在中国的线上2C和2B二手车市场，以GMV来看，两大业务的市场份额分别为41%和42%，高于 2016 年的32%和40%。

通过创新的整合式线上线下策略，助力交易过程的每个环节，覆盖整条价值链，我们已变革了中国的二手车交易市场。我们高度灵活的线上平台帮助卖家触达广泛的受众，

确保用户可以获得全国范围内广泛的二手车选择。我们的线下基础设施帮助我们提供对交易非常关键的服务，包括车辆检验、所有权转让和车辆运输、个人咨询，

以及其他售后服务。特别需要指出，我们的检验能力使我们可以收集私有的车辆数据、图像和视频，制作准确的车况报告，用于标准化的购车比较。

这对我们用户线上的购买决策流程至关重要。凭借我们平台上关于买家、卖家、车辆和交易的大量数据，我们有能力继续创新，优化服务，满足用户多样化的需求。

整体来看，我们的服务向用户提供优秀的体验，使他们对我们的品牌产生信任。实际上，我们的中文名“优信”本身就代表了优质和信任。

我们综合性的服务基于多个关键基础，包括私有的技术和数据分析能力，广泛的服务网络，以及独有的交易支持能力。

- 数据和技术：我们有专利的、行业领先的汽车检验系统“查客”提供关于二手车车况的综合信息。我们由人工智能和大数据驱动的“Manhattan”定价引擎能评估车况，向买家和卖家提供价格信息。“Manhattan”定价引擎还帮助我们预测车辆残值。通过利用“Manhattan”定价引擎和私有的“Sunny”风控系统(用于评估潜在借贷者的信用情况)，我们可以有效监督车辆抵押，管理我们的风险敞口。此外，基于我们拥有的用户借贷记录、行为和偏好信息，我们的“灵犀”智能选择系统向消费者提供高度个性化的推荐信息，让消费者更容易地找到他们希望的车辆。

- 优信服务网络：截至 2018 年 3 月 31 日，我们的全国网络中包含 670 家服务中心，覆盖超过 270 座城市，在交易过程的每个环节向消费者买家和卖家提供服务和帮助。

我们相信，我们靠近消费者的线下业务帮助他们更方便地获得我们的服务，让我们进一步巩固与他们的关系。我们还运营着 7 家地区交易中心，支持2B业务的交易。

- 优信的交易支持能力：我们独特的交易支持能力目前覆盖超过 200 座城市，包括全国范围内的发货和交付网络、车辆所有权转让服务，以及行业领先的质保项目。

我们的所有权转让服务为买家处理耗时而复杂的流程工作。我们的质保项目向消费者提供全面的售后保障。

我们与大量第三方伙伴合作，通过我们的平台提供金融产品、保险和其他服务。例如，我们的金融合作伙伴可以通过我们的平台获得买家信用情况，发放贷款。这优化了我们买家的交易体验，帮助我们与客户建立持续的关系，服务于他们其他的售后需求，包括下次购车。

随着我们平台的发展，更多买家的到来吸引了更多卖家，而更多的二手车选择又吸引了更多买家，从而驱动了强大的网络效应。此外，更多买家和卖家也吸引了更多第三方服务合作伙伴，扩大了我们平台的产品选择，形成了更活跃的生态。自我们 2011 年成立以来，我们的业务已取得了长足发展。通过我们平台销售的二手车从 2016 年的 377777 辆增长至 2017 年的 634317 辆，

同比增长67.9%。 2018 年前三个月，我们平台销售的二手车为 165003 辆，较 2017 年同期的 102098 辆增长61.6%。

我们平台的总GMV从 2016 年的 260 亿元人民币增长至 2017 年的 434 亿元人民币( 69 亿美元)，同比增长67.0%。 2018 年前三个月，我们平台的GMV为 116 亿元人民币( 19 亿美元)，较 2017 年同期的 79 亿元人民币增长47.8%。

我们的营收主要来自于完成交易和汽车贷款服务的收费。 2017 年，我们的总营收为19. 514 亿元人民币(2. 986 亿美元)，同比增长136.7%。 2018 年前三个月，我们的总营收为6. 494 亿元人民币(1. 033 亿美元)，同比增长93.2%。 2017 年，我们的净亏损为27. 478 亿元人民币(4. 205 亿美元)，而 2016 年为13. 929 亿元人民币。 2018 年前三个月，我们的净亏损为8. 394 亿元人民币(1. 335 亿美元)，

而 2017 年同期为5. 108 亿元人民币。 2017 年，不包括股权薪酬费用和衍生负债的公允价值调整在内，非美国通用会计准则调整后净亏损为16. 961 亿元人民币(2. 596 亿美元)，而 2016 年为10. 504 亿元人民币; 2018 年前三个月为4. 78 亿元人民币( 7600 万美元)，而 2017 年同期为4. 304 亿元人民币。

我们的优势

我们相信，以下竞争优势给我们的成功带来帮助，帮助我们与竞争对手差异化发展：

- 中国最大的二手车电商平台;

- 创新的整合式线上线下商业模式;

- 优秀的交易体验;

- 以交易为中心的平台提供了多方面的服务机会;

- 强大的数据分析能力和私有的技术;

- 已得到过证明，有远见、有经验的管理团队。

我们的战略

我们计划执行以下战略，进一步拓展我们的业务：

- 继续扩大全国业务覆盖;

- 进一步优化用户体验;

- 把握更多的服务机会;

- 通过创新加强技术领导地位;

- 有选择地寻求战略联盟、投资和收购机会。

我们的挑战

我们达成使命、执行战略的能力面临以下风险和不确定性，包括与我们能力相关的：

- 提供差异化的、卓越的客户体验;

- 维持并加强我们平台上的客户信任;

- 成功参与竞争;

- 评估和缓解多种风险，包括信用风险;

- 实现盈利并产生正向的运营现金流;

- 管理快速增长并执行我们的业务战略;

- 维护并扩大与我们商业合作伙伴的关系，包括金融合作伙伴。

- 遵守适用的法律法规;

- 维护并升级我们的技术能力。

行业概况

根据艾瑞的数据，以汽车保有量来看，中国是全球第二大汽车市场，预计到 2023 年将成为全球最大的汽车市场。到 2017 年 12 月 31 日，中国的汽车保有量约为1. 85 亿辆，而美国为2. 75 亿辆。尽管中国的汽车保有量规模已经很大，但中国的人口基数庞大，汽车保有比例依然较低，这表明了未来巨大的增长空间。

2017 年，中国的二手车交易总量为 1240 万辆，而二手车与新车销量比率为0.5，远低于美国的2.4。根据艾瑞的数据，中国二手车交易量的年复合增长将达到19.0%，从 2017 年的 1240 万辆增长至 2022 年的 2960 万辆。

此外，由于以下因素，中国二手车供应链被颠覆的时机已经到来：

- 二手车消费者面临的挑战，包括有限的本地汽车选择、二手车经销商缺乏信任度，缺少一站式服务，以及二手车金融需求没有得到满足;

- 二手车经销商面临的挑战，包括运营能力不足和效率低下，例如与获客相关的问题;

- 碎片化、多层次、低效的二手车供应链。

无缝的整合式线上线下模式是解决这些问题的最好办法。通过对用户友好的线上车辆搜索流程，线上业务向买家提供了大量汽车选择。此外通过对大数据的使用

，为客户量身定制二手车金融和保险产品，更好地匹配买家和卖家，这还带来了更好、更便捷的购买和相关服务。而通过为客户提供车辆检验、客户支持、物流和交付解决方案、售后保障和其他服务，线下服务也促进了销售。

中国的二手车消费金融市场，二手车物流市场，以及汽车后市场服务也是庞大的市场机会。例如，与更发达的市场相比，中国市场消费者汽车金融的渗透率仍然很低。

由技术赋能的新业务能优化二手车供应链整体的透明度、效率和流动性。因此根据艾瑞的数据，中国的二手车消费金融市场的年复合增长率预计将达到45.6%，从 2017 年的 723 亿元人民币增长 2022 年的 4730 亿元人民币( 754 亿美元)。

高管和机构股东持股

在此次IPO之前，优信CEO戴琨持有 19805147 股普通股，持股比例为24.9%。所有高管和董事合计持股 23150813 股，持股比例为28.9%。

机构股东方面，Jeneration Capital附属实体持股 17738445 股，持股比例为22.3%。Kingkey附属实体持股 11817525 股，持股比例为14.8%。

Redrock Holding Investments Limited持股 11219731 股，持股比例为14.1%。百度(香港)有限公司持股 7983228 股，持股比例为10%。老虎环球附属实体持股 7098157 股，

持股比例为9%。Hillhouse UX Holdings Limited持股 6675558 股，持股比例为8.4%。Xin Gao Group Limited持股 4783572 股，持股比例为6.0%。LC附属基金持股 5879996 股，持股比例为7.4%。