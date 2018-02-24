某科技公司女子上班接30秒电话被开除，公司：赔3万都要辞退她

站长之家(Chinaz.com)注：说到科技公司，大家第一时间能联想到的就是互联网啊，人工智能等等。都说科技公司待遇多好多好，但不让用手机的还是第一次听说。

据杭州日报消息，近日，杭州某科技公司的老员工黄女士就因为在上班期间接了 30 秒老公的电话就被公司辞退了。对此，黄女士表示很委屈，她称“那天老公从外面出差回家，手机总是没接，我就很担心。”通话时间大概就 30 秒，虽然公司早有规定，除特殊情况外，上班不允许用手机，但黄女士认为公司的处罚太严重了。

对此，公司总经理助理表示公司方面并没有过错，之前公司就已经特地通知了上班期间不允许用手机，否则就开除。员工都签字认可了，违反就要开除。在这方面，公司方面态度坚定，宁愿赔偿3. 3 万也要开除黄女士。还称如果黄女士对 12 月份的工资有意见，建议走法律程序。

不少网友看后拍手叫好，称公司的做法没毛病。既然黄女士已经签字认可了，就应该遵守公司规定。公司制度虽然不近人情，但是给别人起到了提醒作用。不过，也有网友认为虽然明文规定了，但这条规定确实太过严苛，对规定执行如此死板，优点在于提升效率，缺点在于不易聚拢人心。