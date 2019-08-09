企业如何通过社交媒体渠道服务客户？这四点你必须了解下

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日 消息:在过去的几年里，社交媒体的发展速度相当惊人。社交平台上的用户不断增加，其使用率从未如此之高。



根据研究，大约67%的在线用户现在通过使用社交媒体平台与公司取得联系，以寻求支持和帮助。作为一个企业，在做出有效回应之前，你应该倾听他们的意见。

而通过社交媒体回应用的意见是建立良好客户关系的有效办法，并可以带来长期的价值。那么如果通过社交媒体更好的为客户服务呢，下面我们来看看四种十分实用的办法。

一、选择一个适合企业的社交媒体平台

在选择社交平台时，一定要确保该平台符合公司的商业业务。有些平台对部分人可能是理想的，但对其它人可能就不是这样了。你要做的就是发现受众主要在哪些平台，在进行选择。

入驻了大多数客户所在的平台后，就可以更为精准的为他们提供服务。

二、及时关注社交媒体账户的动态

这并不是要你 34 小时守在屏幕上，但最好及时关注社交媒体账户的动态，这样你就可以回复客户问题。

现在有各种工具提供提醒服务，有从免费到不同的价格的产品，通过这些工具这将有助于你保持关注账户的动态。让客户感觉最糟糕的事情有可能是，当他们向你提及某些问题时却被忽略了。

三、对不同顾客用不同的方式沟通

在网上如何展示自己是非常重要的，因此在和客户沟通时应该使用正确的方式。

最佳方法是不断调整与客户互动的客户方式，因为并非所有人都是相同的。可以考虑以下几点：

–客户是否使用表情符号或俚语?

–客户是否可能来自不同的国家，因此不能完全流利地使用您的语言?

–客户对您的服务/产品是否感到失望?

如果你能通过一些信息了解顾客的状态，那么也就能轻松的调整自己沟通时的语气和方式。

四、必要的话，采用其它方式处理问题

尽管通过社交媒体倾听客户的意见是必要的，但有时也需要通过其它渠道处理问题。

比如你需要客户提供敏感信息，这时候可以通过电话或者邮件的方式进行沟通。当然，直接简单粗暴的告诉他们打电话或者发邮件可能会显得态度很差。相反，应当使用友好的语气进行解释，确保他们的问题得到解决。

毫无疑问，出色的社交媒体是拓展业务的绝佳方式。而你如何运营企业社交媒体，又是如何与客户互动是帮助企业成长并吸引忠诚客户的关键。

注：文章编译自e27，作者Jamie Costello。原文内容可点击这里阅读。