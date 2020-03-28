苹果供应商担心iPhone需求，iPhone12的生产计划可能推迟

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苹果供应商担心iPhone需求，iPhone12的生产计划可能推迟

2020-03-28 18:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息：据外媒报道称，向苹果提供设备和组件的大多数工厂都已经开始恢复生产，但据说苹果供应商担心当前的iPhone和预计在秋季推出的新款iPhone需求会受到影响。

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路透社报道称，苹果一家主要供应公司之一的高级管理层表示，截至 3 月底的季度订单可能比去年下降18%。同时他也表示，新的5G iPhone的生产量也已推迟，但官方表示iPhone仍可能按计划推出。

知情人士说：“目前中国人力或物力均没有出现短缺现象。不过，每个人都在关注美国和欧洲的需求能否保持下去。”尤其是这两个地区的消费者是否有更换新iPhone的需求。

一家苹果显示器供应商原本计划向苹果发货7000 万部“ iPhone”显示器，但该公司正在考虑将该目标下调至 5800 万部，同时考虑减少其越南苹果生产线的劳动力。一家目前面临停工的马来西亚供应商表示，由于持续的供应链中断，情况“每天都在变化”。

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但是，一些供应商并不期望需求下降。一家“ iPhone”传感器供应商表示，当前季度好于去年，第二季度的出货量也可能会更高。消息人士说：“我们仍在按照给出的预测进行生产。”

本周早些时候的一份报告表明，苹果正在考虑将 2020 年iPhone的发布推迟数月，但尚未做出任何决定。同一份报告还建议一些供应商将批量生产计划推迟两到三个月。

DigiTimes今早表示，并未要求为“ iPhone”生产印刷电路板的供应商推迟为2020“ iPhone”设计的组件的批量生产，因此，目前看来，来自供应链的报道不一。

一周前，另一家媒体也表示，iPhone 12机型仍将在秋季发布，因此，苹果 9 月份典型的iPhone发行计划是否会发生变化，还有待观察。

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