全国486家影院复工单日票房惨淡仅1.38万 多地票房为0

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:新冠肺炎疫情发生以来，从 1 月 24 日到 3 月 20 日，影院关了快 2 个月了。近日，全国数个城市影院陆续复工， 3 月 20 日全国票房出炉。
据猫眼电影数据， 3 月 20 日、 21 日分别有 486 家、 507 家影院复工，票房分别是1. 38 万元、3. 1 万元。 20 日，河南 128 家影院、广东 38 家影院票房均为 0 元。新疆放映 252 场，产出1. 12 万元票房，为全国最高。 3 月 21 日，新疆 29 家影院贡献2. 51 万元票房，内蒙古、四川票房达 2000 元以上。
据悉，影院复映的影片分别包括《战狼2》、《流浪地球》、《狼图腾》、《中国合伙人》以及《何以为家》。此外，还有《哈利波特》系列电影第一部《哈利波特与魔法石》，这次重映推出了4K修复3D版。
此前广电总局曾提出 2020 年票房目标为 700 亿，预计 2020 年票房增速9%左右，但受新冠肺炎疫情影响，全年电影票房总收入将会下滑。中商产业研究院预计， 2020 年中国电影票房将比预期目标减少 100 亿元左右。也有市场人士预计 2020 年的总票房收入减半将是大概率事件。