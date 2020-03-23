全国486家影院复工单日票房惨淡仅1.38万 多地票房为0

不知不觉，今年的超长假期就快要结束了，又要到开学的日子了。对于大部分的中小学生来说，假期在家还没有待够，但对于大学生来说，早就迫不及待重返校园回归宿舍生活了，在春暖花开之际，和宿舍的好朋友们一起作伴，共度欢乐时光。作为学生在学校所待时间最长的地方，除了教室以外就是宿舍了，据统计平均每个人，每天要在宿舍中待上十个小时。下课后回到寝室，舒舒服服的追剧、看电影、则成了大部分学生党的选择了。手机屏幕太小，