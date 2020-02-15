苹果可能会在2020款iPhone中使用自己的5G天线

站长之家(ChinaZ.com) 2月15日 消息：据theverge报道，在大家都认为苹果公司将在2020年发布的新iPhone中使用高通的X55基带时，Fast Company的一份新报告表明，苹果正试图限制对高通的依赖，正在探索设计自己的5G天线，而不是依靠高通的现有硬件。

根据Fast Company的介绍，目前苹果遇到的麻烦是，显然是高通QTM525天线的尺寸，专门用于访问速度更快的5G毫米波版本的5G，但这一基带的尺寸对于iPhone那样纤薄的造型的来还是太大了。因此，据说苹果公司正在开发自己的内部天线系统，该系统将更好地适合预期的iPhone设计。

苹果尚未确定将在其 2020 年秋季发布的新iPhone上使用自己设计的5G天线，该公司显然正在考虑两种设计：一种采用苹果制造的天线的较薄设计，以及采用高通公司天线的一种较厚设计。

由于苹果已经在2019年收购了英特尔的基带部门，且由于和高通近几年的专利授权费闹的很不开心，因此其必定会开发自己的基带，摆脱对高通的依赖。但即使苹果公司研发能力十分惊人，但要在2020年iPhone上就使用自己的基带产品，似乎还是不太可能。