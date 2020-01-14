“扫一扫”分享到微信

见闻

爆料称：三星Galaxy S20 Ultra 5G支持16GB大内存

2020-01-14 14:42 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:随着发布会临近，关于三星Galaxy S20 系列手机的传闻也越来越多。据thenextweb报道，XDA  Max Weinbach日前泄露了S20+5G的照片，并称该手机顶级版“Ultra”可能配备16GB RAM。

这意味着，该机的内存配置将达到全新的高度，并超过目前大多数人的PC电脑的内存容量，对比当前市面上的手机更是不在话下。

image.png

据称，S20 Ultra 5G 将保留SD卡插槽，支持高达1TB的存储空间。它还将提供128GB/256GB/512GB三种存储空间，并有12GB和16GB两种内存可选。

三星 Galaxy Note10+ 5G手机 骁龙855 智能S Pen 12GB+256GB 莫奈彩 双卡双待 游戏手机
京东自营
￥7599

Max Weinbach还称，该设备后置三摄分别为108MP主摄， 4800 万长焦(支持 10 倍光学变焦)，还有 1200 万超广角镜头。同时电池容量为5000mAh，支持 45 超级快充， 74 分钟即可充饱。

三星预计将将于 2 月 11 日发布新设备，除了Galaxy S20 系列，还将发布第二代翻盖可折叠屏手机。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

快递 职业 招聘

2019年四季度100个短缺职业排行发布 快递员职业短缺加大

· 快递 职业 招聘
机器人 活体机器人 超级计算机

毛骨悚然！全球首个活体机器人诞生：具有自我修复能力

· 机器人 活体机器人 超级计算机
机器人 活体机器人 xenobots 外闻

全球首个活体机器人诞生：可生物降解 有自愈能力

· 机器人 活体机器人 xenobots
OPPO 醒酒区 手机

OPPO谈年会设输液醒酒区：不鼓励喝酒 初衷是为了安全卫生

· OPPO 醒酒区 手机
键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘

小伙发明自动哄女友键盘 王多鱼：这个项目我投了

· 键盘 机械臂 小伙发明自动哄女友键盘
SpaceX 前泽友作 BFR火箭

日本富商征女友乘SpaceX游月球 ：要求20岁以上单身女性，爱好世界和平

· SpaceX 前泽友作 BFR火箭
网络诈骗 视频网站 自动续费

女子称被诈骗15元“巨款” 一查是视频网站自动续费

· 网络诈骗 视频网站 自动续费
网易严选 抽奖 90后 芝麻

90后网易严选抽奖中1吨芝麻 网友：天芝骄子？

· 网易严选 抽奖 90后
90后消费观 外卖 视频会员 网购 包邮

90后消费观现反差萌：出去看电影可以，十块钱的视频会员不行

· 90后消费观 外卖 视频会员
手机靓号 司法拍卖 391万买手机号

391万买一个手机号 网友：三四线城市买套房它不香吗？

· 手机靓号 司法拍卖 391万买手机号
查看更多
﻿

编辑推荐

甲骨文谷歌版权诉讼案新进展 EFF称API不具有版权

[产权]· 01月14日

20年前华为海外出征誓师大会视频曝光 标语亮了

[见闻]· 01月14日

微信上线新默认表情 包括：吃瓜、狗头等

[见闻]· 01月14日

博通芯片组件出现漏洞 约2亿电缆调制解调器受影响

[见闻]· 01月14日

App Store 独家首发漫威官方中文漫画订阅平台「漫威无限」

[见闻]· 01月14日

2019年四季度100个短缺职业排行发布 快递员职业短缺加大

[见闻]· 01月14日

三星将推Galaxy S20 Ultra 5G 全球首发16GB大内存

[见闻]· 01月14日

全球首个活体机器人诞生：可生物降解 有自愈能力

[见闻]· 01月14日

关闭