爆料称：三星Galaxy S20 Ultra 5G支持16GB大内存

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:随着发布会临近，关于三星Galaxy S20 系列手机的传闻也越来越多。据thenextweb报道，XDA Max Weinbach日前泄露了S20+5G的照片，并称该手机顶级版“Ultra”可能配备16GB RAM。

这意味着，该机的内存配置将达到全新的高度，并超过目前大多数人的PC电脑的内存容量，对比当前市面上的手机更是不在话下。

据称，S20 Ultra 5G 将保留SD卡插槽，支持高达1TB的存储空间。它还将提供128GB/256GB/512GB三种存储空间，并有12GB和16GB两种内存可选。

Max Weinbach还称，该设备后置三摄分别为108MP主摄， 4800 万长焦(支持 10 倍光学变焦)，还有 1200 万超广角镜头。同时电池容量为5000mAh，支持 45 超级快充， 74 分钟即可充饱。

三星预计将将于 2 月 11 日发布新设备，除了Galaxy S20 系列，还将发布第二代翻盖可折叠屏手机。