抄袭机器人文章被判侵权 法院：AI生成作品享有著作权

站长之家(ChinaZ.com) 1月3日 消息：据法制日报报道， 2018 年 8 月 20 日，由腾讯机器人Dreamwriter智能写作助手创作完成的《午评：沪指小幅上涨0.11%报2671. 93 点通信运营、石油开采等板块领涨》财经报道文章在腾讯证券网站上首次发表后，上海盈讯科技有限公司在该文章发表当日复制涉案文章，通过其经营的“网贷之家”网站向公众传播。

这一行为在腾讯公司看来侵犯了其享有的著作权，被诉至法院。近日，广东省深圳市南山区人民法院的一纸判决率先给出了司法方面的答案：AI生成作品属于著作权法保护范围。

法院审理认为，从涉案文章的外在表现形式与生成过程来分析，此文的特定表现形式及其源于创作者个性化的选择与安排，并由Dreamwriter软件在技术上“生成”的创作过程均满足著作权法对文字作品的保护条件，属于我国著作权法所保护的文字作品。

被告未经许可，在其经营的网贷之家网站上向公众提供被诉侵权文章内容，供公众在选定的时间、选定的地点获得的行为，侵害了原告享有的信息网络传播权，应承担相应的民事责任。鉴于被告已经删除侵权作品，法院判定被告赔偿原告经济损失及合理的维权费用人民币 1500 元。