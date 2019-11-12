《哪吒之魔童降世》被指涉嫌抄袭《五维记忆》被起诉

站长之家(ChinaZ.com) 11月12日 消息：据知产北京公众号报道，昨日下午，北京知识产权法院受理中影华腾(北京)影视文化有限公司诉杨某、北京光线影业有限公司等侵害作品改编权、复制权及发行权纠纷一案。该案涉及动画电影《哪吒之魔童降世》上映期间引起热议的《五维记忆》与《哪吒之魔童降世》著作权之争。

原告诉称，其享有《五维记忆》脚本和舞台剧的著作权，该作品自创作完成以来，经过了公开宣传和展演。

原告主张由杨某作为编剧和导演、北京光线影业有限公司等六公司联合出品的《哪吒之魔童降世》在人物形象设计、故事情节和制作元素等方面与原告作品《五维记忆》有大量相同或相似之处，侵犯了原告的作品改编权、复制权和发行权。

原告称， 2019 年 8 月 22 日，其召开新闻发布会就上述事项进行公开说明并发布《律师声明》，各被告均无正面回应，原告及主创人员却遭遇网络暴力及名誉侵权行为并持续至今。被告因侵权行为获得巨额收益，原告却为此承担巨大舆论压力和维权费用。

故原告诉至北京知识产权法院，请求判令六被告立即停止侵权、刊登声明以消除影响、连带赔偿经济损失 5000 万元并承担合理费用 100 万元。