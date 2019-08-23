2019年90后程序员职场报告：平均年薪近20K javascript求职难

站长之家(ChinaZ.com) 8月23日 消息：近日，拉钩招聘APP发布《 2019 年90后程序员职场报告》，报告显示，程序员平均年薪近20K!北京地区收入最高，javascript求职难，java、C#更抢手!每 6 个程序员里就有 1 个女程序员……

其中， 字节跳动蝉联“ 90 后程序员最青睐的互联网公司”榜首，腾讯、阿里紧跟其后;而北上深就业压力小，以杭州、成都为代表的二线互联网城市正在崛起;

此外，java类语言岗位求职难度低，平均一个岗位只有 4 个人竞争;而Javascript类很难，平均一个岗位有28. 8 人争夺。

以下为拉钩《 2019 年 90 后程序员职场报告》全部内容：

90 后程序员平均月薪近20K

大厂依旧难进

根据拉勾平台最新数据。在程序员群体中， 70 后已基本退出“江湖”。 90 后占比高达82%，成为中国互联网行业主力军。

70 后几乎“绝迹”程序猿圈

根据拉勾后台数据显示， 90 后程序员平均薪酬近20K，雄踞所有互联网岗位之首，产品岗位紧随其后。

之前网络盛传 2019 年是互联网寒冬，但从薪资上来看并非如此。和 18 年对比， 19 年的平均薪资并没有降低之趋，甚至应届生和5- 10 年资深技术的薪资还有明显增幅。分别从8.4K、27.8K升至9.5K、29.1K。

鉴于高端工程师薪资易拉高平均数，我们再来看组薪资中位数数据。

从上图不难看出，近两年程序员薪资变化不大。5- 10 年的资深技术薪资中位数从25K升至27K。

从城市分布来看， 90 后互联网从业者大都分布在北京、深圳、上海、广州、成都、杭州等城市。

北京、深圳、上海领跑全国

从不同规模公司分布情况上看， 90 后程序员大多分布在 500 人以下的中小规模公司，互联网大厂虽好但难进，只有21%的 90 后在 2000 人以上的大公司工作。

六成 90 后在规模 500 人以下公司工作

大多数人潜意识中，程序员都是男性，但根据拉勾后台数据显示，女性程序员占比高达17%

每 6 个程序员就有 1 个是女性